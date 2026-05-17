脊椎側彎3步自我檢測 男女關鍵年齡不同 4個日常管理法把握生長期減惡化｜親子健康

家長應定期留意子女的站姿是否端正，肩部高低不一、腰線不對稱或向前彎腰時背部一側出現凸起，均可能是兒童脊椎側彎的早期徵狀。香港有3.5%介乎10至18歲的青少年受脊椎側彎影響。根據平日接觸的相關個案，發現若能在骨骼尚未完全成熟前，及早察覺，並採取適切管理，可較有利於維持脊椎健康，有助減低惡化風險。

3步在家檢測脊椎側彎

脊椎側彎初期普遍無明顯痛楚，兒童本身未必察覺，建議家長平常要留意子女站立時，肩部、腰線或骨盆是否出現傾側，並且每六個月進行一次「亞當氏前彎測試」（Adam's Forward Bend Test）助初步篩查。若發現有測試中任何一項，建議盡快帶子女接受專業評估，包括姿勢分析及X光測量側彎角度。及早察覺，有助醫生與家長合作，及時制定管理計劃。

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青春期是關鍵 女12歲、男14歲

脊椎側彎最容易出現進展的階段，正值兒童快速長高的青春期（女生約12歲，男生約14歲）。此時期，骨骼仍有一定彈性，若能適時介入，有較大機會減低惡化速度。

醫學研究顯示，在骨齡成熟前，女生初經後約二至三年，男生聲線變粗後，開始管理脊椎健康，輕度側彎個案較易維持穩定，中度側彎個案亦有機會減慢進展。

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4個常用管理方法 家長與子女共同實踐

以下四個方法由基礎到較進階，均以非手術方式為主，目的在於維持脊椎健康，以助減低惡化機會。

1. 日常姿勢管理（適合所有兒童，用作預防及輕度管理）

防止長期不良姿勢，例如低頭使用電子產品、單肩背書包或坐姿不正。

．避免使用筆記型電腦，改為桌上型電腦，並限制使用手機時間；

．書包使用雙肩帶，重量控制在體重10%以內；

．坐姿時腰部放置靠枕，每30分鐘起身活動一次。

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2. 家居簡單運動（適合所有兒童，用作預防及輕度管理）

每日進行10至15分鐘簡單運動亦有幫助。

貓牛式：跪姿交替拱背與塌腰，伸展脊椎；

側向伸展：一手扶牆，向另一側慢慢伸展身體，針對凸起一側可適量多做，每次維持20秒；

核心強化：平板支撐由10秒開始，逐步增加，幫助平衡腹背肌肉。

貓牛式伸展動作對於輕度脊椎側彎有幫助。（AI生成圖片）

此外，家長亦可鼓勵子女參與低撞擊的伸展式運動，例如游泳及普拉提（Pilates）。這些活動能有效伸展脊椎、強化核心肌肉及提升整體柔韌性，較有利於維持脊椎平衡及姿勢；同時，建議減少參與高強度或高撞擊運動，例如跑步、跳躍或接觸性球類運動，因為此類活動可能對脊椎施加額外壓力和不對稱負荷，增加側彎惡化的風險。

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3. 專業手法治療配合針對性復康運動（中度個案的常見選擇）

於脊骨神經科治療上，會運用安全手法調整脊椎位置、放鬆緊繃肌肉，並配合針對性復康運動；此類運動專門針對側彎的特徵，教導兒童以正確姿勢及肌肉用力方式，協助維持脊椎對稱，家長可每日陪伴子女運動練習，以提升維持脊椎健康的成效。

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4. 矯形支架配合運動（中至重度個案，在生長期使用。）

若側彎達25度以上，醫生可能建議度身訂做硬膠支架，每日穿戴23小時（洗澡及運動時除外）。支架可在生長期施加適度壓力，引導脊椎向較理想方向發展。結合上述運動及專業定期跟進，臨床數據顯示有較高機會減低惡化風險。兒童適應數星期後，通常能自然接受支架。

若已達中至重度階段，建議每日穿戴矯形支架。（AI生成圖片）

脊醫王俊華

．脊骨神經科博士

．香港註冊脊醫

．美國註冊臨床營養學家

香港註冊脊醫 王俊華（圖片來源：受訪者提供）

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