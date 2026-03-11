Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南屯門官立中學「邁向40周年開放日」全港首所官立英文官中校園遊蹤/攤位遊戲/參觀校園｜學校開放日

親子
更新時間：07:14 2026-03-11 HKT
發佈時間：07:14 2026-03-11 HKT

英中學額向來競爭激烈，作為全港首所官立英文官中，南屯門官立中學一直秉承「勤懇謙讓」校訓，除了提供優質英語教學環境，更着重學生五育均衡發展。學校即將迎來40周年校慶，為了隆重其事，校方特意舉辦「邁向40周年開放日」暨管弦樂團成立典禮。

全港首所英文官中 南屯門官立中學開放日 

位於屯門區的南屯門官立中學為香港第一所官立英文中學，以英文為主要教學語言，致力為學生提供良好的學習環境，並給予有需要的支援，以達致道德、學問、體格、社交、藝術各方面的發展，藉此讓學生發揮他們各自稟賦的潛能，成為一個有信心、責任感及為人着想的公民。

南屯門官立中學（資料圖片）
南屯門官立中學（資料圖片）

為迎來40周年校慶，南屯門官立中學將舉辦「邁向40周年開放日」暨管弦樂團成立典禮，屆時將有多項表演及攤位遊戲，包括校園遊蹤、學校活動展覽、攤位遊戲、動感南官及學生表演等。歡迎家長帶同子女一起參加，感受精彩的校園生活。想深入了解這所別具意義的英文中學，記得預先網上報名！

（圖片來源：南屯門官立中學校網）
（圖片來源：南屯門官立中學校網）

點擊圖片瀏覽南屯門官立中學以往開放日活動花絮：

南屯門官立中學「邁向40周年開放日」
日期：3月13 - 14日（星期五及六）
時間： 14:00 - 16:30 （3月13日）；10:00 - 12:30、14:00 - 16:30 （3月14日）
地址：屯門湖山路218號
查詢：2404 5506 / [email protected]
網址：www.stmgss.edu.hk

相關文章｜香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學英語嘉年華 幼稚園閱讀活動免費參加｜學校開放日

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
14小時前
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
21小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 伊官員：不會與美國進行任何談判｜持續更新
即時國際
1小時前
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
9小時前
24歲本地大學男生涉「按揭預付費」電話騙案被捕。蔡楚輝攝
24歲大學生為800元酬勞 替假冒律師行詐騙集團收50萬騙款 當場被捕
突發
17小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
12小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
14小時前
第27期六合彩今晚（3月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
10小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
18小時前