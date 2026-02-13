Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026馬年揮春｜3間小學童心賀年創作巡禮：童趣揮春發放正能量｜創意貼堂區

親子
更新時間：12:44 2026-02-13 HKT
發佈時間：12:44 2026-02-13 HKT

2026馬年揮春｜新春將至，走進校園，你會發現一室喜慶 —— 不是因為掛滿了現成的新年裝飾，而是因為一張張小手繪畫的揮春、一封封充滿童話色彩的利是封，正悄悄把傳統節日變成孩子們的創作舞台。即睇3所小學：北角衞理學校、東華三院李東海小學及高主教書院小學部的同學新春揮春作品。

北角衞理學校：童趣揮春發放正能量

為增添節日氣氛同時培養學生的正向思維，北角衞理學校特意舉行了「性格強項×新春祝賀」創意揮春設計比賽。同學們發揮無限創意，將「社交智慧、毅力、感恩、喜愛學習、自我規範、團體精神、希望、對美麗和卓越的欣賞」等元素，巧妙地融入新春祝福之中。這些作品不僅充滿童趣，更為校園帶來滿滿的正能量與喜氣，值得大家細心欣賞！

1B 陳玥澄（圖片來源：受訪者提供）
1B 陳玥澄（圖片來源：受訪者提供）

 點擊圖片瀏覽其他同學新春揮春作品：

東華三院李東海小學：幼稚園親子利是封設計比賽

揮春以外，利是封也是農曆新年少不了的主角。位於天水圍的東華三院李東海小學，多年來持續舉辦「幼稚園親子利是封設計比賽」，已經成為區內不少幼稚園家庭每年期待的活動之一。 

冠軍_郭雅安（圖片來源：受訪者提供）
冠軍_郭雅安（圖片來源：受訪者提供）

 點擊圖片瀏覽其他新春利是封得獎者及作品：

高主教書院小學部：駿馬躍動迎新春

高主教書院小學部早前舉辦「駿馬躍動迎新春」活動，今年繼續邀請家長與孩子二人一組，圍繞生肖「馬」設計賀年揮春。翻開得獎品，創意各有千秋，馬匹的神態各具特色，配合「馬到功成」、「馬躍迎春」、「駿馬迎新」等祝賀語，非常應節。

高主教書院小學部「駿馬躍動迎新春」：2A 李懿洛 初級組冠軍（圖片來源：受訪者提供）
高主教書院小學部「駿馬躍動迎新春」：2A 李懿洛 初級組冠軍（圖片來源：受訪者提供）

 點擊圖片瀏覽其他同學得獎同學與新春揮春作品： 

 

一起分享好作品！即刻投稿

有好的創作一定要公諸同好，歡迎學校、學生投稿（所有中文作文、平面及立體視藝作品或STEAM作品皆可，題材不限，但請尊重原創，嚴禁抄襲），傳送至[email protected]

