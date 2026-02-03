Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海外升學 | 孩子參與度越高越好 升學專家分享親子商討留學的關鍵技巧

親子
更新時間：11:49 2026-02-03 HKT
發佈時間：11:49 2026-02-03 HKT

近年來，越來越多家長嚮往外國完善的教育制度與豐富的學習資源，希望為子女安排海外升學。然而，遠赴他鄉，在陌生的環境中生活數年，無疑是影響一生的重大決定。而在這個過程中，子女的意願與想法同樣不可忽視。家長該如何在引導子女了解海外升學的優勢時，同時尊重他們的意見，避免讓孩子陷入「無得 Say No」的局面？

兩位來自《英識教育》的升學顧問——Carson Tsang及Emily Wong，根據多年處理相關個案經驗，分享親子間在討論出國留學時應留意的幾個關鍵細節，助大家與子女攜手尋求共識。

初期部署：建立對「留學」的認知

（資料圖片）
（資料圖片）

不少家長會選擇在高小臨近升中階段安排子女到英國留學，但此時孩子對前途與發展的想法往往仍較模糊。Carson 和 Emily建議，家長可讓子女全程參與留學安排，包括選校、訪校、與顧問交流，甚至參加暑期或短期課程及體驗營，幫助他們建立對「出國留學」的基本概念。同時，家長亦應多聆聽孩子的想法，邀請他們參與與升學決策相關的討論，了解其期望與擔憂，從而在親子之間建立共識。

遇到分歧：保持冷靜 避免倉促決定

（資料圖片）
（資料圖片）

在面對出國留學這樣的重要人生選擇時，出現意見分歧實屬人之常情。Carson指出：「最常見的分歧往往出現在選校方向上。學生可能更重視課外活動，或希望有較多華人同學以便適應；而家長則通常更看重學術表現。」Emily補充：「有時孩子不接受家長的意見，可能是覺得資訊過時或帶有偏見。若能尋求外部專業意見，例如升學顧問，往往能打破僵局，協助雙方找到共識。」

不同年齡階段 家長角色大不同

（資料圖片）
（資料圖片）

隨着子女年紀漸長，會變得越來越有主見。相較於高小、初中階段家長需擔任「主導者」，到了高中則轉為「引導者」與「夥伴」，而在大學階段更應成為「聆聽者」與「後勤支援」。Carson 和 Emily指出，家長在不同階段應扮演不同角色：

小學至初中階段：主導者

進入高中後，成績壓力驟增，家長需要協助孩子學會面對升學挑戰。由於孩子已開始具備獨立思考和主見，家長可與他們共同討論未來目標，並根據學科強項分析大學入學要求，提供適切的引導。

高中階段：引導者

踏入高中階段，成績壓力驟增，家長需要留意或教導孩子面對升學壓力。加上孩子已經開始有主見，可以一起討論未來目標，再根據學科強項，分析大學要求門檻等。

大學階段：聆聽者

到了大學，孩子已邁入成年，學習與前途的選擇應由他們作主。多元的社交圈子亦會促使他們思考「自己想成為怎樣的人」。此時家長應學會傾聽，即使孩子的想法與自己不同，也要給予尊重與支持。

與孩子一同了解更多英國升學

想與子女一起了解海外留學、親自與英國寄宿學校代表對談？誠邀家長親臨2月7日舉辦的「英國升學展」，屆時，《英識教育》專業升學顧問將即場提供一對一面談，並有超過 30 間英國寄宿學校、日校及預科書院進行即場面試及招生，為升學未雨綢繆。

《英識教育》升學顧問Carson Tsang
《英識教育》升學顧問Carson Tsang
《英識教育》升學顧問Emily Wong
《英識教育》升學顧問Emily Wong

《英識教育英國升學展》
雲集30間英國寄宿名校｜一對一即場面試｜星級嘉賓拆解升學必勝法
報名連結：https://bit.ly/4b1qaxl
日期：2026年2月7日（六）
時間：上午10：30－下午4：30
地點：九龍香格里拉大酒店宴會大禮堂 (尖東站P1出口步行1分鐘）
 

相關文章︳10A醫科生培育記：如何與孩子打造成功升學路？︳海外升學

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
23小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
18小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
18小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
18小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
14小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
16小時前
湖南拍賣地標「天下銀樓」。
00:32
天下銀樓︱湖南拍賣地標含銀1.75噸 ¥1200萬賤賣一原因無人出手
即時中國
4小時前
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
17小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
18小時前
一次大戰期間使用的炮彈大小不一，事件中炮彈約20厘米長。
炮彈塞肛│法24歲男直腸疼痛求醫 手術後發現一次大戰炮彈
即時國際
1小時前