升中面試必讀最Hit 100題 + 2位校長傳授突圍貼士 爸媽矮子女仲有機會「高」？︳《親子王》新一期精選內容

中一自行分配學位申請已截止，這階段中，每位小六學生可以向心儀的兩所中學遞表，大部分官津資助中學，都會在二月底至三月初進行面試。升中面試至關重要，，同學欲在芸芸眾生脫穎而出，令面試校長或老師留下深刻印象，豈能沒有策略？面試問題刁鑽是必然，現整理最熱門的讓同學「溫定書」 ，也請來小學校長多方面剖析。

升中面試必讀最Hit 100題 + 2位校長傳授突圍貼士（圖片來源：PhotoAC）

競爭激烈 面試是突圍關鍵

對於升中程序相當熟悉的前拔萃小學主任、資優教育中心創辦人Miss Claudia Chu提醒家長，不同Banding的學校也競爭激烈。以下精選了來自 elitelearningbymschu.com 的100題熱門升中面試題目，大家可以多練習。

前拔萃小學主任、資優教育中心創辦人Miss Claudia Chu（圖片來源：受訪者提供）

你認為自己像孫悟空還是諸葛亮？ 誰幫你寫申請表格呢？為何不自己寫？ 以一分鐘短講，題目：廚餘的處理 書法是中國的傳統藝術，有人認為學習書法可以陶冶性情，但也有人認為不合時宜。你認為小學生應該學習書法嗎？ 如果你可以去任何國家旅行，你會選擇哪個？ 分享一次你盡了力但結果令人失望的經歷。 假如你明天醒來變了成年人，你最想做甚麼？ 用一個成語來形容自己。 你認為中文、英文、數學、科學、AI，哪一科對你的未來最有用？ 你贊成穿校服上學嗎？

大角嘴天主教小學 為學生建構內容

向來升中理想的大角嘴天主教小學，2024 - 25年度約93%學生獲派首五志願，每年周德輝校長皆會向小六學生及家長，講解升中派位的程序及選校策略，給予中肯而實在意見。周校長認為以前的升中面試多以口頭發問，集中於閱讀、知識範疇，近年變化頗大，多加入了STEAM元素、生活化情境題，甚至有中學會遞上iPad讓學生做題目，另設小組模式，以及家長面試等。

學校會為即將升中的學生額外騰出時間作訓練。就STEAM而言，學校強調建構學生對STEAM的認識，好讓他們有內容性可以表達，因此學生早於小一開始已接觸STEAM，高小就會有專題研習，變相學生對於整個過程、與同學合作模式、需要考慮的元素等都能清晰地展示。

大角嘴天主教小學周德輝校長（圖片來源：受訪者提供）

聖公會聖紀文小學 技巧與態度並重

在深水埗區屬熱門學校的聖公會聖紀文小學，根據校網，其2024 - 25年度升中派位有超過60%學生獲派英文中學，實在亮眼，馬俊江校長說近年升中面試形式的改變，更顯得收生準則已有所不同。「近年大部分中學都看重學生在小組討論的表現，從而認清學生的特質。」

以往，成績是取錄升中學生的一大考慮，但馬俊江校長指近年升中面試着重小組討論，反映了教育界對學生的要求早已不止是成績，會更看重學生的個人見解，是否懂得和別人協作？在傾談過程中，面試官能看出學生純粹是作為附和者，還是有領導能力表達個人意見之外，更懂得帶領動整個小組內三至四位同學，一起就着主題去表達意見？這種協作能力，是不少中學校長都想錄取的學生。

學生要在面試中突圍而出，馬校長認為學生要掌握能力技巧與態度。面試官期待同學除了回答問題外，更希望聽到一些新觀點，至於態度，馬校長希望「紀文人」能展現出謙卑，縱然你具有領導才能，但絕不是高高在上，在面試過程中自然地帶動團隊中的同學，更有大將之風，但凡出眾的學生，都擁有這種特質。

聖公會聖紀文小學馬俊江校長相（圖片來源：受訪者提供）

想知更多100題最hit面試題目及校長貼士，就要留意今次《親子王》「教育教題」的詳細報道。

