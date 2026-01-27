銅鑼灣Mr. Steak自助餐快閃買一送一 自助餐無限量生蠔/蟹腳低至$280長者半價︳親子優惠

自助餐優 ︳不少爸媽都是生蠔、蟹腳迷，想以最優惠價大歎海鮮美食，就要留意今日(27日)的銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐優惠買一送一，低至$208即可任食雪花蟹腳、各款海鮮、刺身及Haagen-Dazs雪糕！自助晚餐只需$280起即可大歎生蠔，情人節一樣有優惠，長者更半價！即睇快搶連結，去跟一家人趁年尾吃豐富大餐。

親子優惠︳Mr. Steak自助餐買一送一任食生蠔、蟹腳

銅鑼灣Mr. Steak a la minute自「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐供應各款海鮮，包括雪花蟹腳、翡翠螺，還有刺身及中西式湯品、美國燒牛肉等，亦要試試大、小朋友都心心眼的即焗傳情達意心太軟、牛乳布甸。星期六、日及公眾假期更加設即開生蠔、養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒，更有小朋友最愛的Haagen-Dazs雪糕，配心太軟實在太夾喇！

（圖片來源：KKday）

自助晚餐除了有午市一系列豐富菜式外，更有雪花蟹腳、生蠔及美國燒牛肉，還有以多款烹調方式入饌的日本和牛，如鐵板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司等。情人節一樣有優惠，跟家中大、小情人去歎大餐最sweet！

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$205/位起】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠：

．平日星期一至五 HK$410/2位，平均HK$205/位（原價HK$410/位）

．星期六至日 HK$510/2位，平均HK$255/位（原價HK$510/位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$265/位】「環球海鮮、生蠔、美國燒牛肉、雪花蟹腳」情人節自助午餐

用餐日期：2026年2月14日

優惠：

．HK$530/2 位，平均HK$265/位（原價HK$530/位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$280/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐

用餐時間：17:00 - 19:00

優惠：

．平日星期一至五 HK$560/2位，平均HK$280/位（原價HK$560/位）

．星期六至日 HK$610/2位，平均HK$305/位（原價HK$610/位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜成人買一送一｜加1位長者半價｜人均HK$280/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐 用餐時間：17:00 - 19:00

優惠：

．平日星期一至五 HK$840/3位，平均HK$280/位（原價HK$560/位）

．星期六至日 HK$915/3位，平均HK$305/位（原價HK$610/位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜1位成人6折｜加1位長者半價｜人均HK$308/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐 用用餐時間：17:00 - 19:00

優惠：

．平日星期一至五 成人HK$616/2位，平均HK$308/位（原價HK$560/位）

．星期六至日 HK$671/2位，平均HK$335.5/位（原價HK$610/位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$335/位起】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐

用餐時間：19:30 - 22:00

優惠：

．平日星期一至四 HK$670/2位，平均HK$335/位（原價HK$670/位）

．星期五至日，公眾假期及前夕 HK$710/2位，平均HK$355/位（原價HK$710/位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$404/位】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」情人節自助晚餐

用餐日期：2026年2月14日 17:00 - 19:30

優惠：

．HK$808/2位，平均HK$404/位（原價HK$808/位）

（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 2025年11月26日12:00至12月2日23:59

用餐日期：2025年11月27日至2026年1月1日

用餐地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

相關文章︳海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一3.5小時任食波士頓龍蝦/6大海鮮 連海洋公園門票優惠︳親子優惠