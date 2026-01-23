要進步先要這樣做！不用成為第一名 孩子進步兩分也值得讚揚 ︳中文好好學

中文好好學︳最近跟一位當大律師的朋友吃飯，問及她的目標是甚麼，而我也同時反思自己的目標是甚麼。

小時候的目標可能是當上班長風紀，或是考取好成績，目標明確清晰，原來也是值得慶幸的事。長大了，沒有明確的分數，目標更難訂了，於是大多數人便找些能夠量度的數字，例如賺取更多的金錢。

訂立清晰目標

然而對我來說，做一件事，意義是更重要的。要享受自己做的事，樂意做偶爾會痛苦的事，才不會浪費時間。因此學生常問我為何不當律師來當老師，這就是答案 ── 將我所知的教會學生，比完成一宗官司帶給我的滿足感更多。於是，我常逼迫自己保持閱讀的習慣，嘗試學習新的技能，這樣的生活才會更充實，也更有明確清晰的目標可以追求。

（圖片來源：PhotoAC）

當然，興趣和快樂以外，還有責任。因此不可以說，我享受每天打遊戲，就肆意沉醉在網絡世界中 ── 我要對父母負責，更要對自己負責。因此學生常批評「你們這些」成年人不懂遊戲的樂趣時，我總會樂於分享，其實「我這種」成年人也是每天都會打遊戲的，只是前提是必須懂得妥善安排時間，而不是沉迷其中。當小朋友無法控制自己的欲望，就必須透過外在的規管和自律來達到要求。我享受跟他們分享我的生活是相似的，這樣他們或許更能明白規則的意義。

（圖片來源：PhotoAC）

成為不斷進步的人

那麼，甚麼是對自己負責呢？就是讓自己成為一個自己喜歡的人，會不斷進步的人。我們不用事事成為第一，但要成為自己希望成為的人，而不能得過且過。因此回到文首，我的目標是甚麼呢？今年的目標大概是，完成一本自己的作品，寫出一個精彩的兒童故事。關於目標，想起聖誕節前夕，收到不少學生報喜時，其中一個學生跟我說，自己進步了兩分。我笑着感激她告訴我這麼微小的進步，也當然樂見她重視自己的分數。後來再和家長交談才得知，原來兩分指的是作文卷的兩分，作文卷滿分是20分，而這位小女孩一直都卡在16分的瓶頸，因此這兩分的進步特別令人喜出望外。當然，成績要進步，不全然是我的功勞，她的勤奮好學才是最功不可沒的原因。這個故事的重點不在於進步多少，但我想提醒大家的是，每一分都值得重視，不是因為求學需要重視分數，而是因為每一分都象徵你努力的過程。即或微小，依然值得珍而重之。

（圖片來源：PhotoAC）

新的一年即將展開，大家也是時候訂立自己的目標了。不用成為第一名，但希望你最少告訴自己，今年你希望進步多少，這樣已是最可貴的、努力的方向了。

（圖片來源：PhotoAC）

吳芷盈

凝皓教育小學中文導師

哈佛大學教育學院畢業，具多年教學經驗。作品包括散文集《從女拔到哈佛》、參考書《說話誌》等，連續多年奪得文憑試中文科最高等級。

IG：ngtszyingamy

吳芷盈 凝皓教育小學中文導師

