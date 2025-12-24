大埔宏福苑五級火︳九巴車長網上尋大埔浸信會幼稚園生 為向小朋友送上聖誕禮物感動網民紛紛助尋人

大埔宏福苑五級火︳上月底於大埔宏福苑發生五級火，造成嚴重傷亡，令整個社區為之哀痛。火災亦令不少居民流離失所，亦影響於附近幼、小、中學校就讀的孩子。聖誕臨近，本為普天同慶，但對災民來說更添悲動。一名駕駛大埔九巴「71K」路線的巴士司機，於早兩天在社交平台的一個社區群組中發帖，欲為幾位大埔區的幼稚園學生送上禮物，溫暖的人情味感動不少網民，一起助司機叔叔尋人。

親子熱話︳巴士司機網上尋人 感動網民

於12月22日，一位巴士司機於Facebook「大埔 TAI PO」發帖「尋人」，帖中寫上：「尋人POST：我係71K巴士司機，想揾之前每日搭中午12：15分响大埔墟街市巴士站上車的幾位浸信會幼稚園上午班小朋友。自從宏福苑大火之後，你哋就冇再搭過我車，我知道你哋係平安，就快聖誕節，想送份小禮物畀你哋，希望你哋父母睇到我呢個POST，歡迎pm我，多謝、」同時貼出一張相片，相片中見有5包聖誕樹糖果包的相片，內有有朱古力和糖果，並附有印上「71K司機叔叔」的貼紙。

（圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO）

帖文一出即引來熱議，暖心行為感動網民，紛紛在留言中表達對司機的讚賞和感謝：「謝謝車長送暖」、「見到個post 都好warm」、「你呢個post睇到我喊咗，大火無情，但人間有愛」，也有網民指自己曾見過該幼稚園學生跟車長打招呼：「我之前搭71K都見過啲小朋友上車落車都叫你同你打招呼！佢哋真係好可愛！謝謝車長！」，也有此幼稚園校友多謝車長：「睇到我眼濕濕，人間有愛，大埔更有愛。我都係浸信會幼稚園嘅舊生。」多得網民支持，帖文終「傳遞」到小朋友家長：「我地係佢講既其中1位小朋友既家長，聯絡中，多謝司機哥哥，多謝各位。」車長的暖心行為感動大家，也體現出居民對於本區的「愛」，網民亦祝福：「希望小朋友同家人都健康平安，祝司機先生你心想事成好人有好報」。

搵到喇！（圖片來源：Facebook@大埔 TAI PO）

想不到事件連「九巴仔」都有回應：「九巴仔知道，自大埔火災後，71K 車長好耐無見幾位一齊返學嘅小朋友，車長一直都掛住呢班幼稚園小乘客。所以，車長特意準備聖誕小禮物，想送上關心與祝福，最終成功聯絡上家長，車長有愛 大埔有愛 感謝這位暖心車長用心關懷每一位乘客 ，喺節日帶黎更多溫暖。」

（圖片來源：facebook@九巴）

點擊圖片瀏覽網民留言：

資料來源：Facebook@大埔 TAI PO

