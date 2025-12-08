小學測考可用簡體字作答嗎？ 正反雙方各持己見 校長：學生為本 別過分解讀︳蔡世鴻校長隨筆

最近出現了一個很有趣的討論，就是小學的測考應否讓學生用簡體字作答，這本是學校的政策，但不知為何卻引起廣泛的討論，對有關學校造成頗大的困擾。筆者在90年代曾帶學生參加「有線電視小學辯論盃」，精心訓練，學生過關斬將，最後贏得冠軍，我就嘗試像辯論般用正反兩面來討論這課題吧！

小學測考可用簡體字作答

正方同學：我們為甚麼要考試？就是評估學生學得好不好，測考過後，如發現學生有哪些地方不懂的，老師會再教，所以學校一般都會有測考後會議，檢討教與學的成效，從而幫助學習欠佳的學生改進。至於有些學生初到香港，他們還未懂得寫繁體字，如果你不准他們寫簡體字，等於要他們交白卷，如果是五年級呈分試，他們縱有滿腹經綸，也是徒然，就像一個剛到香港的外地人到香港唸書，你硬要他們寫中文作答，你說公平嗎？

（圖片來源：PhotoAC）

反方同學：你還敢說公平？第一、他們不是完全不懂中文，你懂簡體字，略加推敲也會聯想到繁體字，所以正方同學舉外國人寫中文為例，絕不恰當。第二、大家都知簡體字寫來較快和較方便，大家做試卷時，你用簡體字作答，等於多了10分鐘，那樣才叫不公平。正方同學：我完全不同意反方同學的說法。小學生考試要寫的字不多，寫簡體字只會快了一點點，沒可能快10分鐘，請不要誇張其事。我相信學校容許學生寫簡體字，都是從學生的立場出發，沒錯，他們都懂中文，但要寫出繁體字，需要時間來學，三個月或半年後，相信他們便能掌握到繁體字作答。

（圖片來源：PhotoAC）

反方同學：校方如容許學生用簡體字作答，是否表示已接受兩種書寫方法？就像高年級學會了英文潦草，校方多會讓他們往後選用正楷或潦草作答，這做法會鼓勵其他學生都寫簡體字，因為簡體字易記一些。我們不是說簡體字不好，而是學生沒正規學習過，容易寫錯，所以我方不贊成雙軌並行。

（圖片來源：PhotoAC）

正方總結：我們十分贊同反方的說法，其實教育局也不贊成小學生寫簡體字，因為不想學生學兩種字體，增加負擔，所以反方同學不用擔心，但請留意題目是「小學測考可用簡體字作答」，我方贊成如內地學生剛到香港學校，遇上不久便要測考，他們不可能只考英、數、音、視藝和體育，所以先讓他們過渡和適應，暫用簡體字，那才是負責任的做法。

（圖片來源：PhotoAC）

反方總結：無論如何，我方認為內地學生來港，他們已準備接受香港的教育，所以他們需用繁體字來作答，如還用簡體字，那不算學習，家長也不希望見到這樣。

以上雙方都各有理據，還是讓我來總結吧！

學生為本

筆者當了校長超過20年，覺得這是一件小事，大家討論交流可以，但不用引起爭端。作為校長和老師，我們對每一位學生都會悉心照顧，尤其是插班生、言語不通的非華語生及內地生，由於他們初到新環境，我們是有必要支援和遷就他們，所以學校會讓內地生先以簡體字作答，過了適應期，才要求他們以繁體字來測考，過猶不及，一刀切的造法對學校和學生都不適用。我不覺得寫簡體字不公平，學生為先，校情為本，有甚麼錯？其實高中及DSE都容許學生行雙軌制作答，不少小學也有適應期讓學生由簡變繁，這情況在很久以前已出現，大家不要過分解讀，從來沒人說香港會推行簡體字作答，大家請信賴學校的決定吧！

（圖片來源：PhotoAC）

蔡世鴻 - 中華基督教會協和小學 （長沙灣） 校長

教育評議會主席，擔任校長20年，喜愛寫作，亦為教育局STEAM 小組委員。

中華基督教會協和小學 （長沙灣） 校長蔡世鴻

相關文章︳AI世代可怕嗎？與DeepSeek鬥智 校長對DeepSeek的4大想法︳蔡世鴻校長隨筆

相關文章︳AI新世代下教與學的4大改變：以AI提升學習能力︳蔡世鴻校長隨筆

相關文章︳談《強制舉報虐待兒童條例》回顧不幸往事 法例定下仍需大人遵守、認識與執行︳蔡世鴻校長隨筆

相關文章︳讀萬卷書和行萬里路 以學生為本的遊學安排 從中培養品德和學習溝通︳蔡世鴻校長隨筆