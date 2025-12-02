大埔浸信會公立學校首日「重聚」復課展開「心靈療愈周」 獲多所學校、教大支援︳大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火︳受嚴重火災影響的大埔浸信會公立學校鄰近災區宏福苑，自上周四（11月27日）停課後，昨日（1日）首日復課。學校於昨晚在社交平台發帖，在「埔小重聚日」感恩孩子「回家了」，並會即時展開 「心靈療愈週」活動，同時感謝各方支援，包括香港教育大學、大埔舊墟公立學校（寶湖道）、大埔崇德黃建常紀念學校及新界婦孺福利會基督教銘恩小學等。於危難中與同學們聚首的孩子展露歡顏，翼學校與學生能早日重回正軌學習，健康平安。

大埔浸信會公立學校師生首日「重聚」 展開「心靈療愈周」

與大埔宏福苑相鄰的大埔浸信會公立學校，因受火災影響，校舍於有機會於短期內未能回能開放。家長於11月30日星期日已接獲通知，學校已努力安排不同的學習場地，家長們均信任學校的安排。昨晚（1日）大埔浸信會公立學校於其社交平台中發貼文，見學生們於區內不同的學習場地學習，由老師、輔導導師等展開 「心靈療愈週」活動。學校指首天活所有上課安排都非常順暢，場地亦很合適，同學們都能安心參與各項活動。

順利復課感謝區內學校及各方機構協助

於帖文中學校亦感謝家長的信任與配合，也感謝香港教育大學、香港城市大學、大埔舊墟公立學校（寶湖道）、大埔崇德黃建常紀念學校、新界婦孺福利會基督教銘恩小學、浸信會欣悅社會服務處、大埔浸信會社會服務處、浸信會愛群社會服務處、基督教協基會社會服務部、宣明會、伯特利輔導中心、復和中心、同在坊、協基會、救世軍大埔青少年綜合服務中心、傷健協會、和諧之家，以及所有熱心機構與善心人士。見小朋友們重展愉快笑容，相信孩子可於未來日子安穩地學習。

香港教育大學提供臨時學習空間

而於災後快速伸出援手的香港教育大學，特別為大埔浸信會公立學校近300名受影響的師生提供臨時學習空間，並安排情緒支援、交通及膳食服務。枚長李子建教授表示，作為大埔社區一分子，教大會發揮教育及心理學的專業優勢，與教育界一同支援受影響家庭。

