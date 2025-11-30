德萃學校捐出兩校教育局特別事故支援津貼 額外捐10萬元助受災家庭與支援重建社區︳大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火︳大埔宏福苑於11月26日發生嚴重火災，大火對社區造成嚴重影響。為支援受災學校及學生，教育局於11月28日宣布，因應大埔宏福苑五級火警，將向區內學校提供特別事故支援津貼，支援受影響的學生和家長。位於大埔的德萃小學（大埔小學部）及大光德萃書院（大埔中學部），其校董會決定將共獲發之20萬元津貼全數捐出，並加上10萬元捐款，合共捐出30萬予於火災中受影響的家庭，協助重建社區。

因應大埔宏福苑五級火警，教育局於11月28日宣布將向大埔區內學校提供「特別事故支援津貼」，支援受影響的學生和家長。大埔區每間中小學包括特殊學校將獲發放十萬元津貼，幼稚園則獲發津貼五萬元。學校可靈活運用津貼，為師生和家長提供支援，包括心理輔導服務、購買學習物品等。

大光德萃書院（大埔中學部）（圖片來源：FB@德萃學校（幼小中） St. Hilary's School（PN to G12） ）

德萃學校於大埔有兩間學校，分別為德萃小學（大埔小學部）及大光德萃書院（大埔中學部），將獲發共20萬「特別事故支援津貼」。德萃校董會經商議後，決定將這筆津貼全數捐出，並額外加上10萬元，即合共30萬元將全數以現金形式捐予在是次火災中受影響的家庭，直接支援大埔社區的重建及生活需要。

（圖片來源：IG@sthilaryseduhk）

除此以外，學校亦於11月28日發起幼小中家長向香港特別行政區政府設立的「大埔宏福苑支援基金」捐款，同時大埔小學校舍亦於昨日（29日）開放予有關機構使用，以便向受災居民派發現金及物資（包括11月30日早上由相關團體到校派發現金予受災居民），盡力提供場地及人手支援。學校冀與大埔社區並肩同行，陪伴受影響的家庭一同渡過難關。

大光德萃書院（圖片來源：Oh爸媽）

資料來源：IG@sthilaryseduhk

