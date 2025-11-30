iSQUARE萌犬Muck聖誕物語3大打卡位+市集 送10份iSQUARE萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼︳親子有禮
發佈時間：08:00 2025-11-30 HKT
狗狗是人類的好朋友，呆萌樣子療癒心靈。由日本插畫師Tombonia創作的貴婦犬Muck更是可愛得溫暖人心，今個聖誕萌犬Muck還會來港，於 iSQUARE國際廣場與大家來一場溫馨大放送！今期《親子王》送出iSQUARE萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼，讓這隻可愛的貴婦犬Muck陪大家過聖誕，迎接2026年！即睇活動詳情與玩遊戲贏禮品方法。
親子好去處︳iSQUARE萌犬Muck聖誕物語3大打卡位+市集
iSQUARE國際廣場「萌犬Muck暖暖聖誕物語」場內三大打卡位展示萌犬Muck活潑的一面，五米高巨型萌汪Muck化身聖誕老人在地下iPIAZZA，背着背包準備出發去聖誕野營歷險，大玩滑雪、釣魚、露營，將融化你的心；Muck於三樓的歐陸風聖誕小鎮變身咖啡師、速遞員，穿梭火樹銀花間，在火樹銀花的溫馨小鎮中，等大家走進浪漫的童話！
同層還設有萌Muck聖誕販機站，這個日系售賣機不止是打卡位，而是真實的手機保護殼販賣機，只要憑指定電子消費，就可於自動販賣機換領手機保護殼喇！
點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：
於聖誕期間將設有Muck玩轉冬日聖誕市集，集合不同食品、文創商品及精品等攤位，12月13至14日更設「Tombonia│Muck」期間限定店出售記事本、咕𠱸、文件夾、行李帶等精品，也會有首賣的Muck扭蛋玩具，當中有五個造形為首次在香港出現，均以Muck的生活日常做主題，可愛到犯規！
萌犬Muck暖暖聖誕物語
日期：即日起至2026年1月4日
時間：10:30 - 22:30
地點：iSQUARE地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION
詳情：http://bit.ly/3WliOws
Muck玩轉冬日聖誕市集 / 「Tombonia│Muck」 期間限定店
日期：12月13 - 14日（期間限定店）、25 - 28日
時間：12:00 - 20:00
萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼換領
日期：即日起至換完即止
時間：10:30 - 22:30
地點：iSQUARE大堂樓層禮賓部
換領方法： 於場內消費滿$800即有機會得到；名額500個；不同電話型號之手機保護殼名額有限，需視乎當日換領情況
送10份iSQUARE萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼
《親子王》現送出iSQUARE萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼，名額10個。想要就請即follow《親子王》facebook及like相關帖文，並回答問題：「你喜歡哪個造型的萌犬Muck？為甚麼？」答得最有創意的讀者，將獲得禮物！
活動日期：即日起至12月3日（23:59）
獎品：iSQUARE萌犬Muck聖誕限量版手機保護殼
名額：10個
遊戲參加表格（活動詳情及條款細則）：https://forms.gle/UR26Vi6drTcj5o4E9
相關文章︳香港醫學博物館器官鎖匙扣8款聖誕特別版掛飾12月上架 全系列裝飾一覽︳親子好去處