中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚「重來一次都會買」

22萬港元在香港連首期都未必夠付，但原來在網購世界，已經可以買到750呎大屋兼「送貨上門」？近月，中國製預製房屋（組合屋）在海外社交平台掀起一陣熱潮，不少網民紛紛拍片分享「開箱新居」。有美國夫婦從阿里巴巴網購一套約750方呎的折疊式組合屋，連同運費及稅項，總花費僅約2.8萬美元（約22.4萬港元）。他們更公開入住9個月後的真實評測與保養需知，對房屋質素大感滿意，直言「如果重來一次，我們還是會買。」

裝配式建築首季出口激增45% 美澳買家成主力

內媒報道，「在阿里巴巴買樓」已經成為海外社交平台上的熱門話題。這類被稱為「可展開式集裝箱房」的裝配式建築，最大賣點是將傳統動輒需時數月、甚至逾一年的建屋流程，大幅壓縮為「一個月生產、一個月運輸、一天組裝」。房屋在工廠完成主要結構、內部間隔及部分裝修，到達目的地後只需卸貨、展開、固定並接駁水電便可使用。

這類被稱為「可展開式集裝箱房」的裝配式建築，最大賣點是將傳統動輒需時數月、甚至逾一年的建屋流程，大幅壓縮為「一個月生產、一個月運輸、一天組裝」。

房屋在工廠完成主要結構、內部間隔及部分裝修，到達目的地後只需卸貨、展開、固定並接駁水電便可使用。

在阿里巴巴國際站上，這類預製房款式眾多，買家可按預算、用途及當地氣候選擇面積、間隔、裝修標準及保溫厚度，廠商一般可按訂單作一對一調整。

根據中國海關總署統計，中國預製建築出口額由2015年的14.72億美元，增至2025年的43.39億美元，十年間升幅接近兩倍；單計2026年首季，出口增速更達45%。而據阿里國際站數據，今年1至6月，其平台移動房屋品類商品交易總額GMV）按年增長逾50%，買家來源首3位分別為美國、澳洲及墨西哥，其中美國佔比更達20%，反映中國製裝配式建築正加快打入海外市場。

海運直送上門 750呎僅需22萬

美國YouTuber「Grateful Off-Grid」在今年2月發布了一段中國預製房屋的開箱影片，累積觀看次數已突磲破340萬次。片中女屋主Shelly表示，她與丈夫透過阿里巴巴國際站，向一間位於河北的廠房訂購了一套可展開式的集裝箱房屋。

該單位實用面積約70平方米（約753方呎），間隔為兩房一廳。室內附有裝修，至於廚房櫥櫃、洗水槽、馬桶、淋浴間及熱水爐等一應俱全，甚至連冷氣機位及電掣插座亦已預留。

房屋本體售價為15,800美元（約12.3萬港元），連同國際運費、關稅、稅項及其他雜費後，總成本為28,689美元（約22.4萬港元）。夫婦下單後，房屋在工廠生產，需時約30日。完成後再以集裝箱形式海運至美國港口，最後由貨車運送至其土地。

施工期短 事前需平整土地

這類組合屋除了造價低廉，施工期極短亦是一大賣點。屋主事前只需平整土地，並租用伸縮臂叉車協助卸貨。在父親到場協助下，三人合力將房屋兩側牆身展開、鋪平地板、豎立內部隔牆及安裝門窗，僅花約一天便完成基本組裝，接通水電後即可入伙。

為求盡快入住，屋主選擇將房屋直接放置在平整後的泥地上，並未鋪設混凝土地基。由於未打永久地基，該房屋在當地法規下被視為非永久性可移動結構，意外避開了稅務局針對永久建築徵收的高額房產稅。

結構穩固惟需重防潮

將組合屋直接放置於泥地9個月後，屋主夫婦再度發布影片，分享真實的居住感受，並給予「超出預期」的極高評價。他們表示，房屋經歷了數場大風大雨，並未出現變形、下陷或坍塌；室內角落保持乾燥，防水防潮表現理想，直言「如果重來一次，我們還是會買」。

然而，低廉售價與快速建成的背後，亦衍生出後續的施工與改建考驗。屋主指出，雖然原裝喉管暫未出現嚴重的結構性漏水，但設計上欠缺存水彎（P-trap）及排氣管。若將來接駁市政污水系統或化糞池，隨時有臭氣回流室內的衛生問題。

此外，馬桶排水口的預設距離為16吋，與美國普遍採用的12吋規格不同，令更換坐廁時出現安裝及漏水問題。屋主建議，海外買家下單前應向供應商清楚列明當地水電標準、坐廁坑距、插座電壓、管線口徑及防火要求，切勿只看房價和效果圖。

至於保溫隔熱方面，房屋牆身主要由約2.5吋厚的泡棉板及外牆保溫層組成。屋主表示，在炎炎夏日下配合分體式冷氣機，即使室外炎熱，室內依舊能維持舒適涼快。不過，金屬框架及門窗邊緣容易產生「熱橋效應」（Thermal Bridge），在室內外溫差較大時會凝結水珠；最終他們需在部分金屬接縫處貼上絕緣膠帶，才得以解決冷凝水問題。

基於原有組件的保溫能力始終有限，屋主不建議將這類產品直接應用於氣溫長期低於攝氏零下7度的嚴寒地區。為應付冬季保暖，夫婦兩人亦額外添置了柴油暖爐，以防離網太陽能供電系統在連日陰天時，無法長時間負荷高耗電的冷暖氣設備。

原廠屋頂料5年內需維修 宜預留隱藏開支

屋頂則是另一個需要注意的環節。屋主指，房屋卸貨時，固定貨物的束帶曾扯破屋頂接縫膠帶，導致初期出現漏水；修補後已可正常度過冬季，但他們估計原裝屋頂未必能在沒有維護下使用超過5年。

若計劃作長期或永久居所，屋主建議除了依法興建合適地基外，亦應在預製屋上方另建遮蓋屋頂，以增加防水、防曬及耐久性。至於摺疊式結構的鉸鏈、角位及管線穿牆位，亦要以發泡膠或玻璃膠將所有接縫處及管線穿牆位徹底密封，防止蜘蛛及昆蟲從縫隙進入室內。

值得留意的是，買家仍要預留土地平整、地基、水電接駁、排污系統、卸貨設備、內部收口及後期維修等開支。該夫婦估算，若自行處理部分工程，額外成本約1萬美元；若大部分工序外判，開支或可升至約2萬美元。

屋主總結，若自行處理水電、平整土地及租賃機具，額外成本約1萬美元；若全數外判，費用則可能高達2萬美元。

除這對美國夫婦外，亦有人分享實際購買經驗。有一名澳洲女士在影片下方留言稱，自己於2024年底購入一套約25平方米的中國預製房，安放於自家後院；單位本體約2萬澳元，另加4,000澳元運費，以及叉車卸貨、鋪設電線等支出，總成本約3.5萬澳元（約17萬港元）。

她表示，兒子及媳婦雖有穩定收入，但在澳洲自行建屋成本高昂，因此以預製房作為後院附屬住屋，既能為家人增加居住空間，亦較傳統建屋更快落成。

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