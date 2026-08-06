Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚「重來一次都會買」

海外置業
更新時間：06:00 2026-08-06 HKT
發佈時間：06:00 2026-08-06 HKT

22萬港元在香港連首期都未必夠付，但原來在網購世界，已經可以買到750呎大屋兼「送貨上門」？近月，中國製預製房屋（組合屋）在海外社交平台掀起一陣熱潮，不少網民紛紛拍片分享「開箱新居」。有美國夫婦從阿里巴巴網購一套約750方呎的折疊式組合屋，連同運費及稅項，總花費僅約2.8萬美元（約22.4萬港元）。他們更公開入住9個月後的真實評測與保養需知，對房屋質素大感滿意，直言「如果重來一次，我們還是會買。」

裝配式建築首季出口激增45% 美澳買家成主力

內媒報道，「在阿里巴巴買樓」已經成為海外社交平台上的熱門話題。這類被稱為「可展開式集裝箱房」的裝配式建築，最大賣點是將傳統動輒需時數月、甚至逾一年的建屋流程，大幅壓縮為「一個月生產、一個月運輸、一天組裝」。房屋在工廠完成主要結構、內部間隔及部分裝修，到達目的地後只需卸貨、展開、固定並接駁水電便可使用。

這類被稱為「可展開式集裝箱房」的裝配式建築，最大賣點是將傳統動輒需時數月、甚至逾一年的建屋流程，大幅壓縮為「一個月生產、一個月運輸、一天組裝」。
這類被稱為「可展開式集裝箱房」的裝配式建築，最大賣點是將傳統動輒需時數月、甚至逾一年的建屋流程，大幅壓縮為「一個月生產、一個月運輸、一天組裝」。
房屋在工廠完成主要結構、內部間隔及部分裝修，到達目的地後只需卸貨、展開、固定並接駁水電便可使用。
房屋在工廠完成主要結構、內部間隔及部分裝修，到達目的地後只需卸貨、展開、固定並接駁水電便可使用。

在阿里巴巴國際站上，這類預製房款式眾多，買家可按預算、用途及當地氣候選擇面積、間隔、裝修標準及保溫厚度，廠商一般可按訂單作一對一調整。

根據中國海關總署統計，中國預製建築出口額由2015年的14.72億美元，增至2025年的43.39億美元，十年間升幅接近兩倍；單計2026年首季，出口增速更達45%。而據阿里國際站數據，今年1至6月，其平台移動房屋品類商品交易總額GMV）按年增長逾50%，買家來源首3位分別為美國、澳洲及墨西哥，其中美國佔比更達20%，反映中國製裝配式建築正加快打入海外市場。

海運直送上門 750呎僅需22萬

美國YouTuber「Grateful Off-Grid」在今年2月發布了一段中國預製房屋的開箱影片，累積觀看次數已突磲破340萬次。片中女屋主Shelly表示，她與丈夫透過阿里巴巴國際站，向一間位於河北的廠房訂購了一套可展開式的集裝箱房屋。

該單位實用面積約70平方米（約753方呎），間隔為兩房一廳。室內附有裝修，至於廚房櫥櫃、洗水槽、馬桶、淋浴間及熱水爐等一應俱全，甚至連冷氣機位及電掣插座亦已預留。

房屋本體售價為15,800美元（約12.3萬港元），連同國際運費、關稅、稅項及其他雜費後，總成本為28,689美元（約22.4萬港元）。夫婦下單後，房屋在工廠生產，需時約30日。完成後再以集裝箱形式海運至美國港口，最後由貨車運送至其土地。

施工期短  事前需平整土地

這類組合屋除了造價低廉，施工期極短亦是一大賣點。屋主事前只需平整土地，並租用伸縮臂叉車協助卸貨。在父親到場協助下，三人合力將房屋兩側牆身展開、鋪平地板、豎立內部隔牆及安裝門窗，僅花約一天便完成基本組裝，接通水電後即可入伙。

為求盡快入住，屋主選擇將房屋直接放置在平整後的泥地上，並未鋪設混凝土地基。由於未打永久地基，該房屋在當地法規下被視為非永久性可移動結構，意外避開了稅務局針對永久建築徵收的高額房產稅。

結構穩固惟需重防潮

將組合屋直接放置於泥地9個月後，屋主夫婦再度發布影片，分享真實的居住感受，並給予「超出預期」的極高評價。他們表示，房屋經歷了數場大風大雨，並未出現變形、下陷或坍塌；室內角落保持乾燥，防水防潮表現理想，直言「如果重來一次，我們還是會買」。

然而，低廉售價與快速建成的背後，亦衍生出後續的施工與改建考驗。屋主指出，雖然原裝喉管暫未出現嚴重的結構性漏水，但設計上欠缺存水彎（P-trap）及排氣管。若將來接駁市政污水系統或化糞池，隨時有臭氣回流室內的衛生問題。

此外，馬桶排水口的預設距離為16吋，與美國普遍採用的12吋規格不同，令更換坐廁時出現安裝及漏水問題。屋主建議，海外買家下單前應向供應商清楚列明當地水電標準、坐廁坑距、插座電壓、管線口徑及防火要求，切勿只看房價和效果圖。

至於保溫隔熱方面，房屋牆身主要由約2.5吋厚的泡棉板及外牆保溫層組成。屋主表示，在炎炎夏日下配合分體式冷氣機，即使室外炎熱，室內依舊能維持舒適涼快。不過，金屬框架及門窗邊緣容易產生「熱橋效應」（Thermal Bridge），在室內外溫差較大時會凝結水珠；最終他們需在部分金屬接縫處貼上絕緣膠帶，才得以解決冷凝水問題。

基於原有組件的保溫能力始終有限，屋主不建議將這類產品直接應用於氣溫長期低於攝氏零下7度的嚴寒地區。為應付冬季保暖，夫婦兩人亦額外添置了柴油暖爐，以防離網太陽能供電系統在連日陰天時，無法長時間負荷高耗電的冷暖氣設備。

原廠屋頂料5年內需維修 宜預留隱藏開支

屋頂則是另一個需要注意的環節。屋主指，房屋卸貨時，固定貨物的束帶曾扯破屋頂接縫膠帶，導致初期出現漏水；修補後已可正常度過冬季，但他們估計原裝屋頂未必能在沒有維護下使用超過5年。

若計劃作長期或永久居所，屋主建議除了依法興建合適地基外，亦應在預製屋上方另建遮蓋屋頂，以增加防水、防曬及耐久性。至於摺疊式結構的鉸鏈、角位及管線穿牆位，亦要以發泡膠或玻璃膠將所有接縫處及管線穿牆位徹底密封，防止蜘蛛及昆蟲從縫隙進入室內。

值得留意的是，買家仍要預留土地平整、地基、水電接駁、排污系統、卸貨設備、內部收口及後期維修等開支。該夫婦估算，若自行處理部分工程，額外成本約1萬美元；若大部分工序外判，開支或可升至約2萬美元。

屋主總結，若自行處理水電、平整土地及租賃機具，額外成本約1萬美元；若全數外判，費用則可能高達2萬美元。

除這對美國夫婦外，亦有人分享實際購買經驗。有一名澳洲女士在影片下方留言稱，自己於2024年底購入一套約25平方米的中國預製房，安放於自家後院；單位本體約2萬澳元，另加4,000澳元運費，以及叉車卸貨、鋪設電線等支出，總成本約3.5萬澳元（約17萬港元）。

她表示，兒子及媳婦雖有穩定收入，但在澳洲自行建屋成本高昂，因此以預製房作為後院附屬住屋，既能為家人增加居住空間，亦較傳統建屋更快落成。

相關文章：夫婦近500萬沽自住樓套現 換露營車展開環澳遊 逃離供樓壓力與瑣碎家務

相關文章：夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」

相關文章：買彩票贏近2500萬元海景豪宅 幸運夫婦住半年「嫌太大」 決定放售套現換樓

相關文章：夫婦買地自建Dream House慳百萬 靠組合屋技術5周砌好結構 「說明書非常詳盡」

相關文章：「百年監獄」變超級豪宅放售 刻意保留囚室鐵門 全屋鋪智能地暖不再冷冰冰

相關文章：女業主物業險遭無辜強拍 竟因與清盤男「撞名」 還需自費聘律師證身份

相關文章：兩孩之母平價買無敵海景盤 背後隱藏可怕危機 「土地一直向下傾斜」

相關文章：業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

相關文章：夫婦買地建屋退休竟然「起錯地」 漫長法律爭拗後 需付55萬搬遷及還原

相關文章：15位豪宅業主顛覆收樓模式 自組巨無霸地皮向發展商招手 意向價高逾7億

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
7小時前
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
影視圈
8小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
影視圈
7小時前
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
18小時前
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠
影視圈
8小時前
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
影視圈
12小時前
房協遷置屋邨鴻鵠臺第一座入伙 安置花園大廈重建戶 住戶：新居望見獅子山好開心！
社會
7小時前
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
影視圈
16小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
19小時前
中年好聲音4丨前評審伍仲衡暗寸吳亦偉：以為唱緊泰文 避談好友周國豐評分標準？
中年好聲音4丨前評審伍仲衡暗寸吳亦偉：以為唱緊泰文 避談好友周國豐評分標準？
影視圈
13小時前