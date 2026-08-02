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台灣資金湧入日本樓市 一躍成為最大海外勢力 背後竟與台積電有關 ︳張明珠

海外置業
更新時間：06:00 2026-08-02 HKT
發佈時間：06:00 2026-08-02 HKT

一直以來，只要提到外國人在日本「爆買」房地產，大家腦海中第一時間浮現的往往是內地買家。然而，日本房地產市場正出現大洗牌。根據日本國土交通省最新調查指出，在東京23區新建公寓的海外買家當中，來自台灣地區的買家已「壓倒性」超越昔日的內地買家，躍升為當地最大的海外投資勢力。

龐大的台灣資金為何如潮水般湧入日本樓市？背後其實隱藏著匯率、地緣政治與產業紅利等多重疊加因素。今期專欄，筆者將為大家深入拆解這股「台資湧日」的置業熱潮。

受惠AI紅利 資金轉投日本房產

日本房地產市場正出現大洗牌。
日本房地產市場正出現大洗牌。

受惠於全球人工智能（AI）需求大爆發，台灣半導體龍頭台積電業績大幅增長，連帶造就了不少富裕家庭。有東京的地產經紀透露，部分台灣客戶直言在AI熱潮中獲利甚豐，在龐大資金急需尋找出路的情況下，日本自然成為這批新晉富豪的投資首選。

此外，日圓近年持續疲弱、大幅貶值，加上東京頂級豪宅的價格甚至比台北市中心還要低，令投資日本樓的吸引力大增。目前赴日置業的典型台灣買家，涵蓋了中小企老闆以及醫美醫生等高淨值人士。

地緣政治風險 尋求資產「安全網」

隨著台積電赴日本熊本設廠，不僅帶動當地半導體產業鏈發展，更吸引大批台灣資金追捧當地房地產。
隨著台積電赴日本熊本設廠，不僅帶動當地半導體產業鏈發展，更吸引大批台灣資金追捧當地房地產。

除了經濟誘因，地緣局勢更是推波助瀾的關鍵。近年兩岸局勢緊張，台海地緣政治風險成為買家轉戰東京的另一核心考量。越來越多富裕人士將海外置業視作分散資產風險的「安全網」。對不少台灣買家而言，在日本置業除了看中物業的增值潛力，最終目的更是為了避險，以應對潛在的地緣波動。

交通優勢與台積電效應 帶旺熊本及福岡

台灣買家鍾情日本樓的另一主因是交通便利。以台北買家為例，他們格外重視往返機場的通勤時間；從台北松山機場起飛，不到4小時即可抵達東京羽田機場，讓業主能輕鬆實現「一日生活圈」。

在投資區域上，東京和大阪的公寓向來最受歡迎。然而，隨著台積電赴日本熊本設廠，不僅帶動當地半導體產業鏈發展，更吸引大批台灣資金追捧當地房地產。隨著產業聚落快速成形，熊本周邊農地陸續轉作住宅及商業用途，帶動地價持續攀升。2025年，熊本菊陽町平均公告地價按年急增14.5%，鄰近的大津町更暴漲20%，成為日本地價漲幅最顯著的地區。這股熱潮目前更已蔓延至鄰近的福岡市。

值得留意的是，為何官方統計顯示台灣資金會「壓倒性」超越內地資金？這其實存在一個統計上的結構性盲點。部分內地買家傾向透過申請「經營管理簽證」在日本設立公司，並以「日本法人」的名義購買物業，這類交易並不會被計入「海外買家」的數據庫中。相較之下，台灣買家大多以「個人名義」直接購入單位，因此在官方的登記數字上，台灣買家的佔比自然顯得格外突出。

張明珠
Sakura Japan & Global行政總裁

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