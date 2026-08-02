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馬來西亞檳城新盤來港推 攻2至3房 售價333萬起

海外置業
更新時間：06:00 2026-08-02 HKT
發佈時間：06:00 2026-08-02 HKT

馬來西亞檳城為馬來西亞北部經濟重鎮，當地近年不乏全新住宅項目推售，其中Queens Residences Q3最新來港推售，售價約為馬幣174萬起，折合港幣約333萬。

坐擁無敵海景

馬來西亞檳城有「東方花園」之稱，當地亦不乏住宅新盤推售，由Ideal GIM Venture Sdn Bhd發展的Queens Residences Q3推出第3期項目，提供532伙，面積約950至1400方呎，涵蓋2至3房，所有單位方正實用附設陽台，並坐擁無敵海景，檳城大橋景觀亦盡收眼底。

項目現時售價約由馬幣174餘萬起，折合港幣約333萬，即可購入面積達950方呎大單位，具一定吸引力，除適合投資外，亦可作旅遊第二居所。

配五星級度假設施

項目位處社區配備36項五星級度假設施，更有24小時安保。周邊生活配套成熟，步行即可達超市、餐飲街區及擁超過400間品牌商店的Queensbay Mall，商場附近可乘搭巴士往返吉隆坡。

項目核心擁醫療與設施配套，駕車約10至20分鐘內即可抵達檳城頂級私立醫院Pantai Hospital，發展商預計於2029至2030年陸續落成醫療中心、國際學校及遊艇碼頭等大型配套，相信能帶來更優質的生活體驗。

檳城距離香港航程僅約3小時，據馬來西亞第二家園（MM2H）計劃要求，購房可作為居留申請加分項目，且政策支持提取定期存款的50%用於置業，降低資金壓力。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。

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