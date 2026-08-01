倫敦泰晤士河畔新盤來港推 423萬入場鄰近大型商圈

港人對英國物業情有獨鍾，購入當地單位，除作投資用，亦可為子女於當地讀書提供居所，當地推出不少全新住宅項目，位於倫敦泰晤士河畔新盤Prime Point，售價約由英鎊40.6萬起，折合港幣約423萬。

面積400至逾900方呎

由英國著名發展商L&Q Group發展，位於倫敦Zone 2格林威治半島的Prime Point，項目分有Woodget Heights及Peakes Heights，提供開放式至3房間隔，面積約由400至逾900方呎，戶戶設有露台之外，廚房、客飯廳及睡房內設有地暖裝置，設計窩心。倫敦樓價在英國屬數一數二的地區，而位於格林威治半島的Prime Point，售價僅由英鎊40.6萬起，折合港幣約423萬。

項目位置集當區文化景點、綠化開揚空間及現代化設施於一身，項目鄰近泰晤士河畔，不少單位可擁有泰晤士河景景致，住戶亦可在河邊散步。

步行8分鐘可達North Greenwich站

項目亦鄰近多個著名地標，包括經當舉辦大型演唱會的O2體育館，項目鄰近中央公園，可進行戶外活動包括高爾夫球、籃球。周邊購物中心亦相當充裕，包括Outlet Shopping at The O2、Greenwich Peninsula Market等，區內並提供超過40間餐廳、酒吧。

交通方面，項目鄰近鐵路站，只需步行8分鐘便可抵達North Greenwich站，往倫敦市中心非常方便。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。

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