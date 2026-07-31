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大阪新盤330萬入場 358呎起戶戶設露台

海外置業
更新時間：06:00 2026-07-31 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-31 HKT

日圓兌港元再度跌至低位，港人到當地旅遊、置業更為划算，近年不少位於大阪新盤來港推售，最新位於大阪中央區的全新項目The Peak Shinsaibashi Tsuki來港銷售，售價約由港幣330萬起。

面積358至1434方呎

由新聯明發展及FMI Japan株式會社合作發展，位於大阪市中央區島之內的The Peak Shinsaibashi Tsuki，項目提供92伙，為近年推售規模最大型的項目之一，並打造成地標式豪宅，涵蓋1房（1LDK）及2房（2LDK）戶型，面積由358至1434方呎，並戶戶設露台，是次來港推售，入場價約港幣330萬，項目預計2028年3月底落成。

項目最矚目面積逾千方呎2房單位，位於Penthouse樓層，其中A室室內面積約593方呎，另有設有面積達517方呎平台，以及125方呎露台，總面積達1235方呎；毗鄰B室更大，室內面積約604方呎，另有設有面積達705方呎平台，以及125方呎露台，總面積達1434方呎，單位放置傢俬後，仍有不俗的空間，平台面積廣闊，並可放置戶外傢俬，可優閒地享受生活。

面積較大的單位仍有位於3樓H室為例，室內面積約539方呎，另有設有139方呎露台，總面積約678方呎；其他單位方便，以3樓為例，A至G室室內面積介乎296至316方呎，露台面積介乎62至63方呎，總面積介乎358至379方呎。

毗鄰長崛橋鐵路站

The Peak Shinsaibashi Tsuki亦提供部分設施供住戶享用，設有健身室、亦有商務中心，提供舒適環境處理公司事務。

交通方面，從樓盤步行只需約2分鐘便可到長崛橋鐵路站，亦可選擇步行至心齋橋站，步程亦只需10分鐘。若乘車前往心齋橋及難波站，車程只需約1及2分鐘，亦可乘車接駁JR線，往大阪其他地方如梅田只需約6分鐘亦相當方便，往關西國際機場亦僅45分鐘，鐵路優勢不言而喻。

大阪中央區屬黃金地段，位置優越，項目附近亦有大型百貨公司，亦有不同類型食肆及商店，生活所需，一應俱全。

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