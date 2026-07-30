內地閒置車位突破3000萬 部份屋苑空置率達6成 年輕人寧租不買 發展商劈價無人吼

香港車位長期「一位難求」早已是常態，但內地情況卻迎來極大反差。目前中國全國閒置車位總量已突破3,000萬個，二、三線城市新盤地下車位平均空置率逾四成，遠郊及縣城屋苑更達50%至60%。昔日買家須抽籤、甚至加價瘋搶的車位，如今就算發展商劈價促銷亦未必能成功去貨，徹底淪為無人問津的「閒置資產」。

車位配比急升 供求關係逆轉

據內媒報道，每逢傍晚時分，不少屋苑的地面停車位泊滿車輛，但走進地下一層的停車場，卻可見大量車位長期空置。據中國城市停車協會2026年首季數據顯示，全國閒置總量突破3,000萬個，二三線城市新建屋苑地下車位平均空置率逾40%，遠郊及縣城屋苑更達50%至60%。

事實上，自2018年起，內地相關部門強制提高新建屋苑的車位配比標準，令供求關係逐步逆轉。2025至2026年內地一二線城市核心區車位配比普遍達1：1.1至1：1.3，三四線城市普遍在1：1.2以上，遠郊屋苑甚至高達1：1.8，即每戶獲配一至兩個車位已成常態。

另一邊廂，汽車銷量增速正在放緩。2025年全國汽車銷量按年僅增長2.1%，全民瘋狂購車熱潮早已冷卻。車位越建越多，買車人數卻未有同步飆升，自然形成供過於求的局面。

業權複雜藏陷阱 轉手極困難

在目前市況下，越來越多業主傾向租用車位。以二、三線城市售價10至15萬元（人民幣，下同）的車位為例，買入後每月仍需繳交管理費，30年總開支約16.8萬元。若選擇租用車位，月租多數介乎200至400元，30年總成本約10.8萬元。相比之下，租車位不僅能省下一筆費用，資金調動也更靈活；日後若要換樓，亦無須煩惱車位轉讓的繁瑣手續。

業權問題一向是內地車位交易的「致命傷」，不少發展商會將「20年長租」包裝成「永久使用權」推銷。

業權問題一向是內地車位交易的「致命傷」，屋苑地下車位主要分三類，並非全部都擁有真正產權。按內地法規，未計入公攤面積（相等於公用面積）的車位才可依法出售並辦理產權證；佔用屋苑共有道路的車位則屬全體業主共有，發展商無權單獨發售。至於「人防車位」（防空設施）業權歸國家所有，發展商只能依法出租，且最長租期僅限20年。

然而，不少發展商會將「20年長租」包裝成「永久使用權」推銷。業主豪擲十多萬元，換來的只是一紙不受法律保障的長租憑證。即使幸運買入具獨立業權的車位，日後在二手市場放盤時，往往亦受制於客源狹窄，如僅限同屋苑業主購買，以及高昂稅費，最後往往只能減價求售。

電動車普及 削弱固定泊位剛需

此外，隨着科技發展及消費觀念改變，大眾對車位的態度亦截然不同。截至2026年1月底，內地新能源汽車保有量突破4,000萬輛，全國充電基礎設施總數高達2,069.8萬個。隨着公共充電網絡日漸完善，「隨停隨充」的便利性大幅削弱了擁有固定車位的必要性。

現時共享泊車、分時租賃等新模式讓「按需使用」成為主流，年輕一代更看重資金流動性與生活質素，與其將大筆資金鎖死在地下車位，他們更願意將現金留在手中，用作供樓、理財或改善生活之用，亦不願將大筆資金鎖死在地庫車位中。

當然，車位並非絕對不能買。報道分析指，一線城市核心區、車位配比低於1：0.8的老舊屋苑，車位依然供不應求，具備入市價值。若車位能辦理獨立產權證，且屋苑入住率高、車位真正短缺，長住業主買入作自用亦無可厚非。不過，遠郊新區、配比1：1.5以上的「睡城」，以及所有人防車位和公攤車位，則不建議入手。

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