日本洋房新盤入場價600萬 面積1076呎起 主打3房以上大戶

日本近年成為港人投資海外物業的熱門地，主要為入場費低，較易負擔，當地亦有豪宅項目推售，其中位於大阪豐中市的洋房項目，售價為港幣約600萬便可上車，適合資金較充裕的港人買家。

位處大阪豐中市

位於大阪豪宅區豐中市的全新獨立洋房別墅項目The Peak Presidence Hills，整個項目共提供19座獨立洋房，每座佔地1435至2184方呎，洋房面積約由1076至1130方呎，提供3房及4房間隔。

是次來港限量發售洋房別墅，買家可享有永久業權，每座獨立屋均設有花園及連同2個車位，售價約600萬，雖然售價較大阪不少僅需數十萬的小型單位為高，但亦相等於本港一般新盤2房或細3房單位售價，即可擁有全幢式獨立洋房別墅，具有一定吸引力。

步行7分鐘即達單軌列車站

每座洋房的設計外貌與香港可謂大不同，部分洋房呈尖頂式設計，甚有歐洲獨立洋房的風味，亦有現代豪宅風格的設計，適合不同買家。項目更獲得TOP 100 Luxury Residences of the World 2025獎項，反映項目的獨特性，以及在建築、創意及lifestyle等方面得到認同。

洋房間隔具特點，其中以9號屋為例，別墅面積約1136.6方呎， 為3房間隔，洋房2層高，1樓面積約617.1方呎，2樓面積約519.5方呎，洋房特點設有2個廚房，並設有步入式衣帽間及香港住宅少有提供，專門放置鞋類的鞋間；另位於14號屋的洋房面積約1078方呎，1樓面積約608方呎；2樓面積約470方呎，為3房間隔，同樣設有衣帽間及鞋間，並有2個廚房。

雖然位處豪宅區，但從項目步行約7分鐘便可到達單軌列車線的SHOJI STATION，單軌列車可轉乘前往新大阪站，只需約16分鐘，往梅田亦只需約20分鐘。另外，周邊生活配套亦充裕，乘車往阪急百貨及SENRITO YOMURI PLAZE只需20分鐘內。項目由FMI至匯負責在港銷售。

項目去年獲得世界100大豪宅大獎，反映項目質素等各方面受到認同。

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