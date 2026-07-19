日本樓市上演資金狂潮 首季投資額創21年新高 財團重槌逾430億買心齋橋地標｜張明珠

被不少香港人視為「鄉下」的日本，其房地產市場正上演一場前所未有的資金狂潮！不論是國際巨頭還是當地超級財團，正以驚人速度將資金投入日本樓市。根據最新發布的多項重磅官方及行業數據，日本土地價格已連續5年全面上揚。受惠於強勁的訪日旅客熱潮，2026年首季的房地產投資額更一舉打破21年來的歷史紀錄，更有當地財團豪擲431億日圓掃入心齋橋地標。

首季吸金破紀錄 寫字樓續成龍頭

根據世邦魏理仕（CBRE）的最新數據顯示，2026年首季（1至3月）日本國內不動產投資額較去年同期增長2%，錄得約20,430億日圓，成功突破2萬億日圓大關。這張亮麗的成績表不僅刷新歷史，更是自2005年開始進行該項調查以來，歷年同期的最高紀錄。業界預計，2026全年的總投資額將維持在與2025年（約6.9萬億日圓）相若的高水平。

在各類物業中，雖然「商辦」大樓的投資規模稍微低於去年同期，但依然以7,688億日圓的成交額穩居吸金榜龍頭，反映投資者極度看好未來租金升幅。事實上，東京商辦的平均租金在2026年4月底已升至每坪22,454日圓，錄得連續27個月上漲，創下自2020年9月以來的新高。

除了寫字樓，其他板塊同樣呈現「飢渴式」爆發。住宅物業的投資額較去年同期暴增60%，高達2,451億日圓；物流設施按年急增48%至3,414億日圓；酒店投資亦大增33%至2,432億日圓。在買家分布上，日本本土資金強勢看好後市，投資額增長16%至8,090億日圓，國內REIT投資亦增加5%；相反，外資投資額則下跌12%至7,740億日圓。

三井不動產431收購吞心齋橋OPA

在這波搶樓熱潮中，最矚目的超級「大刁」莫過於大阪心齋橋地標易手。日本龍頭三井不動產及三井不動產住宅，已正式出手收購位於大阪市中央區核心地段的「心齋橋OPA」主樓及其土地。據《讀賣新聞》報導，是次轉讓價格高達約431億日圓。

隨着2025年訪日遊客量達到約4,260萬人次並連續兩年破紀錄，大阪府的地價近年累計漲幅已突破5%。財團在遊客必到的心齋橋核心區豪擲數百億，無疑是為了瘋狂爭奪旅遊業復甦所帶來的超額紅利。

官方「路線價」連升5年 創2010年最大漲幅

與此同時，日本國稅廳於7月公佈了2026年最新路線價。全日本約31萬個標準宅地平均按年大幅上漲2.9%，不僅連續5年錄得升幅，更創下2010年改用現行計算方法以來的最大漲幅。最令人震驚的是，日本全國各都道府縣廳所在地的「最高路線價」全部錄得零下跌，這是自1991年泡沫經濟全盛期以來，時隔36年首見的盛況。

全國主要亮點城市的表現同樣亮眼。有「地王之王」稱號的東京都，其標準宅地波動率高居全國榜首，按年飆升9.4%。位於東京都中央區銀座5丁目的文具店「鳩居堂」前，連續41年蟬聯日本地王，每平方米價格高達5,336萬日圓，按年再升11%。此外，全日本城市漲幅冠軍由佐賀市以17%奪得，主要受惠於「福岡通勤圈」優勢及樓價低水；盛岡市則以13%漲幅居全國第二。

「第二個二世古」崛起 滑雪勝地地價瘋狂爆升

隨着傳統滑雪聖地北海道二世古（Niseko）的漲幅放緩至4.1%，外國遊客和跨國發展商開始將目光投向其他被譽為「第二個二世古」的渡假區，直接引爆當地地價。當中長野縣白馬村的路線價暴增32.7%，連續3年高居全日本漲幅榜首。

該村在2025年迎來290萬名遊客，比疫情前高出兩成。目前，新加坡渡假村巨頭悅榕集團（Banyan Group）已計劃在2028年開設「Cassia白馬」，而法國酒店巨頭雅高（Accor）亦宣佈將於2030年揮軍進駐，預料將進一步推高當地物業價值。

張明珠

Sakura Japan & Global行政總裁

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