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馬來西亞檳城新盤196萬入場 毗鄰The Light City

海外置業
更新時間：06:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-18 HKT

馬來西亞為港人經常到訪旅遊的東南亞國家，當地推出住宅項目，吸引不少港人於當地置業，最新位於檳城的Stark Tower來港推售，售價由馬幣102萬起，折合港幣約196萬。

戶型涵蓋1至2房

由Stark Development Sdn. Bhd.發展的Stark Tower，擇址The Light City綜合發展區，坐擁鄰近檳城濱水會議中心（PWCC）。項目提供624個行政套房單位，面積由約425至640方呎，戶型涵蓋1至2房，售價由馬幣102餘萬起，折合港幣約196萬，項目地下低層為海濱零售及休閒區，預料會有大型品牌及各式餐廳租戶進駐。

位處中層的俱樂部除預定有會議室、健身室等設施外，並提供各種如普拉提、高爾夫揮桿等體驗課程；頂層亦將設有空中酒吧、無邊際泳池等休閒設施。

毗鄰The Light City綜合體

除了自身的配套，項目毗鄰以匯聚國際品牌、特色零售，並融入檳城街頭美食與歷史建築元素為目標打造的The Light City濱水綜合體。隨着The Light City項目配套的全面升級，疊加會展新區，進一步肯定Stark Tower的區域人氣與物業價值。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。

相關文章：馬來西亞新盤來港推售 126萬入場設開放式至3房

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