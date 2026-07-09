日本房產首季吸金逾兩兆圓 海外買家偏好大阪新樓｜李丹翔

日本房地產市場近年持續領先亞太地區。僅以2026年首季計，日本房地產投資額已突破2兆日圓，創歷年同期新高。其中「住宅項目」投資額較去年同期急增六成至2451億日圓。日本之所以成為海外投資者在亞太地區的首選，主要受惠於其龐大市場流動性、相對較低的利率環境，以及日圓匯率帶來的優勢，吸引來自海外的資金持續流入。

目前，日本房地產的海外買家比例約佔整體5%。雖然比例不算高，但部分數據反映出海外買家對特定城市的偏好。尤其在大阪，外國買家在近年新建公寓項目中的佔比非常突出，部分項目甚至高達70%至90%。背後原因在於大阪相較東京具備更低的入場門檻，旅遊業前景明朗，整體性價比高，使其持續吸引大量國際買家目光。

進駐台中辦公室

在眾多外國買家中，台灣買家佔比高達六成，顯著領先第二位佔19%的內地買家；第三位則為美國買家，佔整體13%。近年FMI的台灣客戶也有急速上升的趨勢，最初台北客戶相對較多；但直到去年，我們在仔細分析數據後發現，僅在一年之內，來自台中的查詢與客戶人數便錄得約四成增長。更重要的是，台中客戶的平均投資預算亦比台北客戶高出約15%。

開設台中辦公室目的有兩方面，為提升客人信心及讓簽約流程更方便。台南與高雄的客人亦可直接到台中簽約，毋須再前往台北。

投資首要考慮location

我推薦大阪物業予海外買家，優先考慮位於大阪中央區的黃金地段項目。例如位於大阪市中央區島的The Peak Shinsaibashi Tsuki，交通非常便利：步行約兩分鐘便可到達長堀橋雙線地鐵站，連接大阪多個區域。

李丹翔

FMI至匯投資集團行政總裁及合夥人