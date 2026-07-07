世界盃2026｜C朗最後探戈落幕宣告無憾 熱愛買「磚頭」 名下豪宅橫跨歐亞

葡萄牙於16強不敵西班牙出局，當家球星、41歲的隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完成世界盃「最後探戈」他賽後表示，對賽果問心無愧。據外媒估算，C朗身家介乎約12億至14億美元（約94億至110億港元），已是足壇首批十億富豪之一。龐大的薪酬與頂級品牌代言收入，讓他得以大舉購入優質磚頭，建立起令人稱羨的豪宅版圖，《星島頭條》盤點C朗橫跨歐亞的豪宅。

葡萄牙里斯本天價頂層特色戶

C朗對祖國物業情有獨鍾，他在2015年斥資約200萬美元（約1569萬港元）在首都里斯本的自由大道（Avenida da Liberdade）購入物業，該地段被譽為葡萄牙的香榭麗舍大道。到了2018年，他再豪擲700萬美元（約5490萬港元），買入一個頂層特色單位，創下當時里斯本公寓的最高成交價紀錄。該豪宅設有大型露台及全落地玻璃幕牆，並配備私人水療中心及度假村級泳池。

西班牙馬德里大宅轉作收租

效力皇家馬德里的9年間，C朗奠定了其傳奇地位。2010年，他在當地極具私隱度的富豪名流聚居地La Finca社區，購入一棟配備冷凍治療室、室內泳池及私人足球場的豪華別墅，佔地8,600平方尺。隨着發展重心轉移，他在2023年將該物業推出市場放租，每月租金高達1.1萬美元（約8.6萬港元）。

葡萄牙馬德拉島 斥巨資建七層高大宅

C朗在其出生地馬德拉島也有物業，他於2015年斥資約800萬美元（約6274萬港元），將當地一間前身為夜總會的建築，全面改造成一棟7層高的超級大宅。物業設有天台泳池及雙健身室，目前主要由他的母親和哥哥居住。

意大利都靈半山雙子別墅 私隱度極高

轉戰意甲期間，C朗於2018年在都靈最高尚的半山豪宅區Strada San Vito Revigliasco購入一棟雙子別墅。該物業居高臨下，設有大閘的私人車道提供了極高的私隱度，室內全大理石裝潢盡顯奢華。

西班牙馬貝拉度假別墅

懂得享受生活的C朗，在西班牙馬貝拉（Marbella）太陽海岸亦持有度假別墅。這座價值160萬美元的物業位於著名高級社區「巨星死胡同」（Superstars’ Cul-de-Sac），鄰居包括UFC名將Conor McGregor。別墅可飽覽地中海無敵海景，並設有酒窖及豪華家庭影院。

葡萄牙卡斯卡伊斯超級莊園

近年他加碼投資葡萄牙房地產，在頂級富豪區Quinta da Marinha斥資3,000萬美元（約2.35億港元）買入佔地近2.5英畝的地皮並興建莊園大宅。該項目於2023年落成，除了網球場及雙泳池外，更配備可停泊30輛名車的超大型車庫，以安置其珍藏車隊。

利雅得豪宅與杜拜「億萬富豪島」

自2022年加盟沙特聯賽後，C朗一家入住沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）利雅得尊貴地段Al Macqajust的皇宮級別墅，屋內包括8間房間、一個奧運會級別大小的游泳池及帶有瀑布牆的大廳，另外亦有3幢相連別墅。據悉叫價約1200萬歐元（約1億港元）、月租28萬歐元（約235萬港元）。

2024年，他更將投資觸角延伸至阿聯酋，在杜拜素有「億萬富豪島」之稱的朱美拉灣島（Jumeirah Bay Island）購入海濱豪宅，該人工島僅限私人橋樑進出，盡顯其富豪身價。

另據英國《太陽報》報道，C朗於去年聖誕節期間，連掃位於沙特阿拉伯紅海一個私人島嶼上的兩座豪華別墅，送贈予未婚妻佐真娜作聖誕禮物。該項目為「Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence」，位處私人小島Ummahat島上，有指出入只能靠水上飛機或私人船隻，私隱度極高。每座別墅價值350萬英鎊（約3673萬港元），即兩座大屋涉資700萬英鎊（約7346萬港元），其中1座為3房設計，另1座則為兩房，均可直接前往海邊。

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