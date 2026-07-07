買逾千萬大宅為泊車 「汽車公寓」成富豪新寵 設頂級娛樂設施 唯獨不准住人

香港人多車多，車位可謂「一位難求」，因此數百萬的貴價車位屢見不鮮；但在海外，超級富豪對愛車的寵愛已昇華到另一個層次。美國拉斯維加斯出現專為名車而設的豪華「汽車公寓」項目，專供停放、展示及享受名車收藏，配備娛樂空間及高私隱度，讓頂級跑車也能擁有自己的獨立大宅。隨着超級跑車與經典名車收藏文化日益盛行，這類突破傳統居住框架、聚焦個人興趣的「專屬空間」，逐步成為高端房地產市場中具備潛力的新藍海。

破格打造汽車社區 享獨立業權

外媒《realtor》報道，拉斯維加斯推出了一個破格的發展項目「The Stack」，號稱首個專為收藏家及投資者設計的豪華汽車公寓社區，絕非一般的多層停車場或迷你倉。項目提供29個擁有獨立業權的單位，面積由約1,830平方呎至逾3,980方呎不等。每個單位均擁有特高樓底，足以容納專業級汽車升降機，甚至建有專屬閣樓與夾層，主打私隱度高。

可按喜好進行改裝

項目售價由約70.5萬至160萬美元（約553萬至1,255萬港元）不等，業主更可按個人喜好度身進行內部改裝，例如加建派對平台、迷你高爾夫球場、天台廚房，甚至私人慶祝空間；部分單位的天台更可飽覽拉斯維加斯大道的璀璨夜景。

值得留意的是，雖然單位配備頂級休閒娛樂設施，但條款明文規定不可作住宅用途，業主嚴禁在內留宿。儘管如此，這無阻富豪買家的熱情；項目目前尚未完全落成，已錄得至少5宗成交。

富豪生活方式的延伸

項目高級顧問Pamela Junge透露，其中一名買家是音樂家，除了預留空間停放愛車，更計劃在單位內增建錄音室及為兒子而設的棒球擊球區。她形容，這類空間實際上是富豪生活方式的延伸，讓車主能將個人興趣、工作與生活品味完美融合。

拉斯維加斯蘇富比國際地產豪宅顧問Ben Harris與Natalia Harris指出，近年高端客戶對名車收藏空間的需求呈爆發式增長，成為富豪身份象徵及生活重軸。Natalia Harris表示，現時市場上愈來愈多買家已不滿足於傳統別墅附設的車庫，甚至有客戶正在尋找可同時停泊18輛車的超級物業，惟傳統豪宅市場難以提供相關供應。

她續指，對於坐擁多輛名車的富豪而言，「The Stack 」這類新興項目正好填補了市場缺口。買家不但買入一個豪華停車空間，更是購入一項具備業權的獨立資產，兼具收藏、娛樂及長線投資價值。

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