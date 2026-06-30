許家印前妻21億倫敦豪宅丟空 門廊遭人佔據3年 曾是英國史上最貴私宅

中國恒大債務危機仍未解決，集團創辦人許家印前妻丁玉梅名義持有的英國倫敦超級豪宅亦長期丟空。英國《衛報》報道，一名瑞典裔前記者於該豪宅門廊以雨傘搭建帳篷露宿長達3年。由於其行為未有觸犯當地法例，警方及周邊居民至今均無權將他驅逐。

曾創英國單棟私宅最高成交價

這棟位處倫敦黃金地段騎士橋（Knightsbridge）的超級豪宅「2-8A Rutland Gate」共7層高，坐擁45間房間、4部電梯、116扇防彈玻璃窗及室內恆溫泳池。2020年1月，許家印聯手中渝置地主席張松橋，透過離岸公司「Vision Perfect Global Limited」以2.1億英鎊（約21億港元）天價購入，創下英國單棟住宅歷史最高成交紀錄。該物業最終受益人為丁玉梅，並附有擴建許可，原可繼續深挖地庫以建造更大泳池及多層停車場。

恒大集團於2024年破產並資不抵債，許家印今年4月亦承認欺詐、濫用資金及非法吸收公眾存款等多項罪名，正等候判刑。該倫敦豪宅隨後遭多國司法部門發出凍結令。由於物業登記在前妻丁玉梅名下，且她為加拿大公民，恒大清盤人現時無法查封該房產，暫時亦無法直接將其出售或變現，令物業去向充滿變數。

前記者佔據門廊3年

報道指出，這名名叫Anders Fernstedt的遊民並未闖入屋內，而是在豪宅寬敞門廊搭建生活空間，與愛犬同住，還擺放大量花卉裝飾，經常在門前曬太陽及閱讀，與豪宅形成強烈對比的景象。

Anders Fernstedt他在豪宅門廊擺滿書籍與花卉，將其視為「假裝的家」。

事實上，這位佔據門廊的遊民背景殊不簡單。他自學成為科技記者，曾短暫為《經濟學人》擔任自由撰稿事實核查員，亦曾於愛丁堡皇家植物園進修園藝。然而，一連串不幸事故如車禍傷及脊椎、無過失驅逐及遇襲等，令他最終流落街頭。

Anders Fernstedt自學成為科技記者，曾短暫為《經濟學人》擔任自由撰稿事實核查員，亦曾於愛丁堡皇家植物園進修園藝。

法律漏洞致無法驅逐

英國法律雖將「非法佔據住宅內部」列為刑事犯罪，但Anders僅駐紮於門廊，始終未進入建築物內部或造成破壞。由於原屋主及清盤人並未實際使用該建築，警方無權將其驅離。此外，英國《時效法案》（Limitation Act）規定，持續佔據空置不動產達一定年限者，在特定條件下可申請取得產權，引發外界對他未來能否依法「反客為主」的熱烈討論。

事實上，這棟超級豪宅僅為許家印家族海外龐大資產的冰山一角。丁玉梅曾於2022年斥資約5,000萬英鎊，購入倫敦新開發區「泰晤士城」33伙高檔公寓，該批物業目前面臨清盤人追討，隨時可能被強制拍賣以償還巨債。據2024年法庭文件及《彭博》調查，丁玉梅在全球擁有眾多房產，總值高達2.85億美元，當中更包括位於溫哥華市中心「One Wall Centre」47層、可飽覽太平洋沿岸山脈及海港景色的頂層豪華公寓。



