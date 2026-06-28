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日本洋房項目來港推600萬入場 主打3房及4房面積1076呎起

海外置業
更新時間：06:00 2026-06-28 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-28 HKT

日本大阪為港人旅遊的主要景點，當地提供不少置業機會，除有數十萬港元便有交易的細單位外，亦有洋房等豪宅項目供選擇，最新位於大阪豐中市的獨立洋房別墅來港推售，售價亦只需約600萬，便可擁有整幢物業。

位於大阪豪宅區豐中市的全新獨立洋房別墅項目The Peak Presidence Hills，於日本屬「一戶建」物業，整個項目共提供19座獨立洋房，每座佔地1435至2184方呎，洋房面積約由1076至1130方呎，提供3房及4房間隔。

項目的間隔亦相當具特點，其中以9號屋為例，別墅面積約1136.6方呎，為3房間隔，洋房2層高，1樓面積約617.1方呎，2樓面積約519.5方呎，洋房特點設有2個廚房，並設有步入式衣帽間及香港住宅少有提供，專門放置鞋類的鞋間；另位於14號屋的洋房面積約1078方呎，1樓面積約608方呎；2樓面積約470方呎，為3房間隔，同設衣帽間及鞋間，並有2個廚房。

The Peak Presidence Hills屬「一建戶」式的獨立洋房別墅，入場價由港幣600萬起。
The Peak Presidence Hills屬「一建戶」式的獨立洋房別墅，入場價由港幣600萬起。
別墅面積約1136.6方呎，1樓面積約617.1方呎.
別墅面積約1136.6方呎，1樓面積約617.1方呎.

每伙均設花園連雙車位

是次來港限量發售洋房別墅，買家可享有永久業權，每座獨立屋均設有花園及連同2個車位，售價約600萬，雖然售價較大阪不少僅需數十萬的小型單位為高，但亦相等於本港一般新盤2房或細3房的售價，即可擁有全幢式獨立洋房別墅，具有一定吸引力。

項目榮登全球百大豪宅

項目雖然位處豪宅區，但步行只需約7分鐘便可到達單軌列車線的SHOJI STATION，單軌列車可轉乘前往新大阪站，只須約16分鐘，往梅田亦只需約20分鐘。另外，周邊生活配套亦充裕，乘車往阪急百貨及SENRITO YOMURI PLAZE只需20分鐘內。項目由FMI至匯負責銷售。

項目去年更獲得TOP 100 Luxury Residences of the World 2025獎項，反映項目的獨特性，以及在建築、創意及lifestyle等方面得到認同。FMI至匯投資負責在港銷售。

項目去年獲得世界100大豪宅大獎，反映項目質素等各方面受到認同。

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