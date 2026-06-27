Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國新盤入場價491萬港元 22分鐘直達市中心

海外置業
更新時間：06:00 2026-06-27 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-27 HKT

英國著名發展商Barratt London打造不少住宅項目，不少項目更以本港為主要外銷地，最新來港銷售位於Colindale（科林代爾）的Colindale Gardens，售價約由英鎊47.5萬起，折合港幣約491萬。

22分鐘直達倫敦市中心

Barratt London打造，位於北倫敦Zone 4 Colindale（科林代爾）的Colindale Gardens，當中推出最新一期項目The Acres，合共提供144個單位，面積介乎538至951方呎，涵蓋1房至3房多元化戶型。項目是次來港推售，入場價約為英鎊47.5萬起，折合港幣約491萬。

Colindale Gardens最新一期項目The Acres，涵蓋1房至3房多元化戶型。
Colindale Gardens最新一期項目The Acres，涵蓋1房至3房多元化戶型。

項目交通上亦有一定優勢，從項目步行約2分鐘即可到達Colindale地鐵站，搭乘北線（Northern Line）直達倫敦市中心僅需約22分鐘，同時毗鄰NorthernLine交通樞紐，可以快速銜接如King's Cross、Euston等核心商圈，通勤、上學、購物娛樂一站式便捷。

Colindale Gardens提供設施包括住戶健身室、桑拿及蒸氣室、兒童遊玩空間、中央公園配林地冒險健身房、兒童遊玩空間、散步步道等，買家購入單位後可享永久業權。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。

相關文章：英國新盤入門價375萬 涵蓋1至3房戶型

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
12小時前
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
12小時前
北京小型飛機撞上有「中國尊」之稱的中信大廈，吸引途人圍觀。 路透社
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 員工緊急疏散
即時中國
8小時前
何文田華欣閣單位拖板故障釀大火 57歲婦及家貓喪生 另3人送院包括死者女兒
00:38
何文田華欣閣單位拖板故障釀大火 57歲婦及家貓喪生 另3人送院包括死者女兒
突發
7小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
20小時前
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
20小時前
東張西望丨餐廳女食客如廁遭開門被「睇晒」 涉事男爆粗惹衝突 還原事件經過爆羅生門
東張西望丨餐廳女食客如廁遭開門被「睇晒」 涉事男爆粗惹衝突 還原事件經過爆羅生門
影視圈
8小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
16小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
17小時前
必搶$1澳門船票！金光飛航震撼單程優惠 來往上環及氹仔/暑假適用
必搶$1澳門船票！金光飛航震撼單程優惠 來往上環及氹仔/暑假適用
旅遊
13小時前