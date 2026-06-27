英國新盤入場價491萬港元 22分鐘直達市中心

英國著名發展商Barratt London打造不少住宅項目，不少項目更以本港為主要外銷地，最新來港銷售位於Colindale（科林代爾）的Colindale Gardens，售價約由英鎊47.5萬起，折合港幣約491萬。

22分鐘直達倫敦市中心

Barratt London打造，位於北倫敦Zone 4 Colindale（科林代爾）的Colindale Gardens，當中推出最新一期項目The Acres，合共提供144個單位，面積介乎538至951方呎，涵蓋1房至3房多元化戶型。項目是次來港推售，入場價約為英鎊47.5萬起，折合港幣約491萬。

Colindale Gardens最新一期項目The Acres，涵蓋1房至3房多元化戶型。

項目交通上亦有一定優勢，從項目步行約2分鐘即可到達Colindale地鐵站，搭乘北線（Northern Line）直達倫敦市中心僅需約22分鐘，同時毗鄰NorthernLine交通樞紐，可以快速銜接如King's Cross、Euston等核心商圈，通勤、上學、購物娛樂一站式便捷。

Colindale Gardens提供設施包括住戶健身室、桑拿及蒸氣室、兒童遊玩空間、中央公園配林地冒險健身房、兒童遊玩空間、散步步道等，買家購入單位後可享永久業權。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。

相關文章：英國新盤入門價375萬 涵蓋1至3房戶型