內地頻爆「腰線房」爭議 業主收樓才知中伏 嘆採光受阻 「日間也要開燈」

新盤買家最怕收樓一刻才發現單位「貨不對辦」。據內地媒體報道，近年內地頻頻出現「腰線房」爭議，江西南昌有業主斥逾百萬元（人民幣，下同）購入一個單位，惟簽約時發展商未有清楚交代單位受腰線設計影響。直至收樓當日，業主才驚覺露台外牆結構凸出約50厘米，導致室內光線被大幅遮擋，即使在日間亦要開燈，令其大嘆「中伏」。

腰線本為外牆裝飾

所謂「腰線房」，是指位於大廈外牆裝飾腰線上下位置的單位。這類腰線原意主要為提升建築外觀層次，但對住戶而言，卻可能帶來採光受阻、滲水甚至保安風險等問題。

事實上，「腰線房」相關投訴個案近年在內地各地屢見不鮮。據報，唐女士購入重慶一個新盤的2樓大平層單位，收樓時赫然發現露台設有數十厘米高的實體牆，與示範單位所展示的落地玻璃欄杆大相逕庭。她其後向發展商查詢，對方雖出示告知書，列明「2樓對1樓可能有採光影響」，卻未有直接披露2樓本身屬腰線層，變相令買家在不知情下，以正常樓層價格購入一個採光及景觀均大打折扣的單位。

據悉，單在2025年，南昌市已出現多宗買家因「腰線房」問題向發展商追討的個案。有業主簽訂合同時，發展商在不利因素公示中，只列明「對5層住戶有採光影響」，未有提及其購入的6樓單位亦受外牆腰線設計影響。該名業主收樓當日才發現，自己花了百萬買的單位，露台位置外牆結構凸出約50厘米，窗前採光被明顯削弱。原以為購入普通樓層，最終卻發現室內白天仍要開燈，與預期相差甚遠。

有買家拒絕收樓

另據《新京報》於2023年報道，北京亦庄一個新盤項目的多名買家收樓時才發現，所購單位位於腰線樓層，涉及遮擋採光及滲水風險。有業主要求發展商修改腰線位置，並提出後續維修責任等安排。

當地相關部門當時回應指，項目外立面腰線按設計文件施工，並與施工圖紙保持一致，同時要求發展商積極與業主協商處理採光受影響方案。

北京亦庄一個新盤項目業主表示，自己所購買的單位位於「腰線」樓層，不僅遮擋陽光，還有滲水等風險。

有內地律師指出，腰線房爭議的核心在於發展商有否充分披露不利因素。作為專業機構，發展商理應在簽約前向買家清楚說明單位結構及潛在影響。若故意隱瞞重要資訊，有機會構成欺詐。

值得留意的是，隨着各地同類糾紛增多，部分發展商近年已開始加強披露相關資訊。以重慶一個住宅項目為例，早期銷售時未有清楚說明2樓屬腰線層，但其後新版合同已列明「2樓陽台設有實體欄板」等細節。

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