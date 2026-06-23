農場夫婦買獎券贏近7000萬豪宅 包括3大沿海優質物業 首年免繳物業稅及管理費

突然天降橫財，卻差點因為太忙而擦身而過？澳洲一對農夫夫婦近日獲幸運之神眷顧，贏得包含多項豪宅物業的超級大獎。不過，得獎過程相當戲劇性，女戶主險些因為餵牛而掛斷主辦方的報喜電話，差點錯失這份總值高達1,200萬澳元（約6,595萬港元）、足以改變人生的大禮。

一度「餵緊牛」險錯失領獎

據澳洲傳媒《The Courier-Mail》報道，該幸運夫婦在昆士蘭中部城鎮卡佩拉（Capella）經營甘蔗農場並飼養了數百頭牛隻，他們參與「夢想之家藝術聯盟」（Dream Home Art Union）第431期的抽獎。於5月初，大會總經理Ben Sawkins親自致電女戶主Leonie報喜，但當時Leonie正駕駛拖拉機忙於農務，接到電話時竟一口拒絕大會，「現在不是好時機，晚點再打來吧！我現在忙得不可開交，正忙著餵300頭牛，牠們都在等我。」

直至完成一天辛勞的農務後，Leonie才終於有空回電。大會最初先跟她開了個玩笑，表示她購買的50澳元獎券（約275港元）贏得了價值5萬澳元的金條。Leonie當時已感到十分滿足，並直言會用這筆錢讓丈夫好好休息，因為「他工作實在太辛苦了」。隨後，大會才正式宣佈她贏得了第431期抽獎的終極大獎，令她當場激動落淚。

主辦方支付3處物業首年稅項

這份天價物業大獎包含3個沿海優質物業，分別位於黃金海岸、悉尼及莫寧頓半島（Mornington Peninsula）。當中包括價值410萬澳元（約2,258萬港元）的Bilinga豪華海景公寓、價值225萬澳元（約1,239萬港元）的悉尼優越地段Potts Point公寓，以及位於Mount Martha價值370萬澳元（約2,038萬港元）的獨立屋。

除了多處「豪華磚頭」外，該超級大獎更附送一系列奢華配套，包括100萬澳元（約550萬港元）金條、價值逾60萬澳元（約330萬港元）的傢俬及家庭電器、8,000澳元（約4.4萬港元）旅遊禮券。主辦方更會支付這3處物業首年的稅項、水費及物業管理費，讓中獎者無後顧之憂地享受富豪生活。

自家住宅一直缺維修

這對夫婦一直過著辛勞的務農生活，Leonie透露，為了種植農作物，兩人在接獲喜訊前的連續14天裡，每天都瘋狂工作至凌晨2時半。她坦言，多年來為了農場生意，自家住宅一直缺乏維修，她表示，「我們家中浴室的瓷磚都快要剝落了，但家裡的事總是排在最後。」兩人更在訪問中大曬恩愛，Leonie心痛地讚揚丈夫是「世上最勤力的男人」，而男戶主Andrew則甜蜜回應「我擁有了世上最好的妻子」。

計劃先去度假享受

這對原本連浴缸都沒有的農夫夫婦，如今卻因為要管理三棟豪華物業而感到受寵若驚。Andrew形容，過去大半生都承受巨大生活壓力，如今終覺如釋重負，並表示會與兒子、媳婦及兩名孫兒等家人共享這份驚喜。

被問到中獎後的打算，夫婦表示會先用旅遊禮券度假，但強調不會放棄農務，將繼續在土地上流汗，「我們必須完成已經開始的工作。」

據了解，「夢想之家」是一個為澳洲退伍軍人籌款的慈善抽獎項目，收益將撥捐昆士蘭退伍軍人協會（RSL Queensland）。單在2025年，該計劃已舉辦8次豪宅抽獎，送出總值達6,660萬澳元的房地產。主辦方透露，下一期抽獎將送出歷來最大規模的獎品，該獎品位於陽光海岸（Sunshine Coast），為一棟包含四個單位的全幢物業，總值高達1,550萬澳元（約8521萬港元）。

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