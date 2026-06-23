Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農場夫婦買獎券贏近7000萬豪宅 包括3大沿海優質物業 首年免繳物業稅及管理費

海外置業
更新時間：06:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-23 HKT

突然天降橫財，卻差點因為太忙而擦身而過？澳洲一對農夫夫婦近日獲幸運之神眷顧，贏得包含多項豪宅物業的超級大獎。不過，得獎過程相當戲劇性，女戶主險些因為餵牛而掛斷主辦方的報喜電話，差點錯失這份總值高達1,200萬澳元（約6,595萬港元）、足以改變人生的大禮。

一度「餵緊牛」險錯失領獎 

據澳洲傳媒《The Courier-Mail》報道，該幸運夫婦在昆士蘭中部城鎮卡佩拉（Capella）經營甘蔗農場並飼養了數百頭牛隻，他們參與「夢想之家藝術聯盟」（Dream Home Art Union）第431期的抽獎。於5月初，大會總經理Ben Sawkins親自致電女戶主Leonie報喜，但當時Leonie正駕駛拖拉機忙於農務，接到電話時竟一口拒絕大會，「現在不是好時機，晚點再打來吧！我現在忙得不可開交，正忙著餵300頭牛，牠們都在等我。」

直至完成一天辛勞的農務後，Leonie才終於有空回電。大會最初先跟她開了個玩笑，表示她購買的50澳元獎券（約275港元）贏得了價值5萬澳元的金條。Leonie當時已感到十分滿足，並直言會用這筆錢讓丈夫好好休息，因為「他工作實在太辛苦了」。隨後，大會才正式宣佈她贏得了第431期抽獎的終極大獎，令她當場激動落淚。

主辦方支付3處物業首年稅項

這份天價物業大獎包含3個沿海優質物業，分別位於黃金海岸、悉尼及莫寧頓半島（Mornington Peninsula）。當中包括價值410萬澳元（約2,258萬港元）的Bilinga豪華海景公寓、價值225萬澳元（約1,239萬港元）的悉尼優越地段Potts Point公寓，以及位於Mount Martha價值370萬澳元（約2,038萬港元）的獨立屋。

除了多處「豪華磚頭」外，該超級大獎更附送一系列奢華配套，包括100萬澳元（約550萬港元）金條、價值逾60萬澳元（約330萬港元）的傢俬及家庭電器、8,000澳元（約4.4萬港元）旅遊禮券。主辦方更會支付這3處物業首年的稅項、水費及物業管理費，讓中獎者無後顧之憂地享受富豪生活。

自家住宅一直缺維修

這對夫婦一直過著辛勞的務農生活，Leonie透露，為了種植農作物，兩人在接獲喜訊前的連續14天裡，每天都瘋狂工作至凌晨2時半。她坦言，多年來為了農場生意，自家住宅一直缺乏維修，她表示，「我們家中浴室的瓷磚都快要剝落了，但家裡的事總是排在最後。」兩人更在訪問中大曬恩愛，Leonie心痛地讚揚丈夫是「世上最勤力的男人」，而男戶主Andrew則甜蜜回應「我擁有了世上最好的妻子」。

計劃先去度假享受

這對原本連浴缸都沒有的農夫夫婦，如今卻因為要管理三棟豪華物業而感到受寵若驚。Andrew形容，過去大半生都承受巨大生活壓力，如今終覺如釋重負，並表示會與兒子、媳婦及兩名孫兒等家人共享這份驚喜。

被問到中獎後的打算，夫婦表示會先用旅遊禮券度假，但強調不會放棄農務，將繼續在土地上流汗，「我們必須完成已經開始的工作。」

據了解，「夢想之家」是一個為澳洲退伍軍人籌款的慈善抽獎項目，收益將撥捐昆士蘭退伍軍人協會（RSL Queensland）。單在2025年，該計劃已舉辦8次豪宅抽獎，送出總值達6,660萬澳元的房地產。主辦方透露，下一期抽獎將送出歷來最大規模的獎品，該獎品位於陽光海岸（Sunshine Coast），為一棟包含四個單位的全幢物業，總值高達1,550萬澳元（約8521萬港元）。

相關文章：夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」

相關文章：買彩票贏近2500萬元海景豪宅 幸運夫婦住半年「嫌太大」 決定放售套現換樓

相關文章：夫婦買地自建Dream House慳百萬 靠組合屋技術5周砌好結構 「說明書非常詳盡」

相關文章：「百年監獄」變超級豪宅放售 刻意保留囚室鐵門 全屋鋪智能地暖不再冷冰冰

相關文章：女業主物業險遭無辜強拍 竟因與清盤男「撞名」 還需自費聘律師證身份

相關文章：兩孩之母平價買無敵海景盤 背後隱藏可怕危機 「土地一直向下傾斜」

相關文章：業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

相關文章：夫婦買地建屋退休竟然「起錯地」 漫長法律爭拗後 需付55萬搬遷及還原

相關文章：15位豪宅業主顛覆收樓模式 自組巨無霸地皮向發展商招手 意向價高逾7億

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
10小時前
涉擅自到律敦治醫院代女友為病人檢查 KOL女實習醫生屯院醫生男友被炒
00:57
涉擅自到律敦治醫院代女友為病人檢查 KOL女實習醫生屯院醫生男友被炒
社會
9小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
10小時前
有人以營帳等長時間佔用黃石營地多個營位 漁護署今派員清理。漁護署fb
西貢黃石營地｜有人以營帳等長時間佔用多個營位 漁護署今派員清理
社會
9小時前
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
01:15
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
18小時前
鐵拳教育｜北海道女高中生被推落橋慘死 23歳女主謀判囚27年
鐵拳教育｜北海道女高中生被推落橋慘死 23歳女主謀判囚27年
即時國際
12小時前
銅鑼灣40年老字號酒樓推夜茶 小炒、點心$10起 9成入座率獲網民大讚：平靚正又好
銅鑼灣40年老字號「太湖海鮮城」推夜茶 點心、小炒$10起 9成入座率獲網民大讚：平靚正又好
飲食
11小時前
77歲彭健新結婚近半世紀太太罕露面 膝下無子女突晒「一家四口」合照惹揣測
77歲彭健新結婚近半世紀太太罕露面 膝下無子女突晒「一家四口」合照惹揣測
影視圈
10小時前
佘詩曼罕晒父母合照自爆遺傳亡父兩大特徵 5歲面對喪父之痛 曾透露爸爸背景 弟弟是遺腹子
佘詩曼罕晒父母合照自爆遺傳亡父兩大特徵 5歲面對喪父之痛 曾透露爸爸背景 弟弟是遺腹子
影視圈
8小時前
美心MX兩店6.30同步結業！海怡半島/西九龍中心 港島區版圖縮減僅餘6分店...
美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店
飲食
17小時前