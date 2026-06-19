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倫敦新盤入門價384萬 涉267伙 涵蓋1至3房戶型

海外置業
更新時間：06:00 2026-06-19 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-19 HKT

英國推出不少住宅項目，最新來港銷售位於倫敦住宅項目Lightmakers，售價由英鎊36.6萬起，折合港幣約384萬。

由英國著名發展商Barratt London發展，位於倫敦的Lightmakers，由Adams House、Creighton House、Vachell House及Newton Court合共4座住宅大樓組成，將分階段落成，整個項目共提供267伙，涵蓋1房至3房戶型，每個單位均設有私人露台或花園，讓住戶飽覽錫德納姆一帶景致，單位亦配備現代化廚房及嵌入式電器，格調時尚。是次來港推售，售價約由英鎊36.6萬起，折合港幣約384萬。

Lightmakers來港銷售，售價由港幣約384萬起
Lightmakers來港銷售，售價由港幣約384萬起

在發展項目周邊，於Sydenham Road一帶雲集各式獨立精品店、手工藝坊及餐廳，日常生活所需一應俱全。

交通方便亦相當便利，從項目步行即可到達Lower Sydenham火車站，直達倫敦各主要商業核心。前往倫敦橋（London Bridge） 僅需約15分鐘；往滑鐵盧東站（Waterloo East）約20分鐘，查令十字（Charing Cross）約27分鐘。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。

相關文章：倫敦新盤入門價388萬 共提供267伙 涵蓋1房至3房戶型

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