百歲人瑞豪擲逾1500萬換樓 購全新雙層海景別墅 屋內一種設備成入市關鍵

本港人口持續老化，不少長者及退休人士在租樓或置業時，往往會面臨年齡門檻等現實限制。然而在澳洲，高齡卻絕非置業障礙，當地近日更錄得一宗特別的交易。外媒報道，一名百歲人瑞沽出其位於黃金海岸（Gold Coast）的物業後，隨即豪擲280萬澳元（約1,540萬港元），購入昆士蘭州熱門退休勝地荷維灣（Hervey Bay）一幢全新海景別墅，成交價更一舉打破該區的歷史紀錄。

退休子女陪同北遷

這座別墅位於維農角（Point Vernon）Esplanade 108號，屬臨海雙層住宅，最新以280萬澳元售出，打破了荷維灣僅在三個月前由鄰近斯卡尼斯（Scarness）一處物業所創下的255萬澳元（約1,403萬港元）紀錄。

新買家為一個多代同堂的家庭，由該名百歲父親及其兩名成年子女組成。兩名子女近期剛從黃金海岸的職場退休，為了享受更優質的生活，決定舉家北遷。

促成交易的代理Lynn Malone表示，該家庭是首批預約私人參觀的買家。她指出，這家人對該處的生活環境及大宅的實用性「一見鍾情」，而屋內配備的升降機，更成為這名老人拍板入市的關鍵賣點。

內置隱藏式副廚房 設施極具氣派

Malone補充，這棟全新海景大宅完美滿足了該家庭的要求。物業設有三間附設套廁的特大睡房及多個起居空間。除了底層的開放式廚房及海景露天娛樂空間外，主廚房旁更設有隱藏式的備餐間，盡顯奢華氣派。

大宅其他設施亦相當完善，包括恆溫游泳池、步入式酒窖、影音室、專屬酒吧區及戶外廚房。主人套房則設於二樓，配有步入式衣帽間及有蓋露台，並附設太陽能供電及智能灌溉系統。

舊居暗盤易手 86歲鄰居接貨

值得一提的是，這宗交易背後亦有一段小插曲。買家必須先賣出他們長居於布羅德海灘（Broadbeach）摩納哥街（Monaco Street）的舊居，才能完成是次收購。該舊居被這家人戲稱為「最好街道上最差的房子」，原因是該大宅雖坐擁區內頂級地段，惟內部需要翻新。最終，該舊居由代理透過暗盤（off-market）形式售出，並由這位百歲買家一名年屆86歲的鄰居以破紀錄價格霸氣接手。

荷維灣近年持續吸引追求高性價比沿海生活的退休人士及換樓客，該區房屋中位數約為77萬澳元（約424萬港元）計算，即上述全新海景別墅280萬澳元的成交價，為當地中位數的近四倍。

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