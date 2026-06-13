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倫敦新盤間隔多元 售價由港幣393萬起

海外置業
更新時間：10:00 2026-06-13 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-13 HKT

英國著名發展商Barratt London打造不少住宅項目，本港成為主要外銷地之一，最新推出Sterling Place來港銷售，售價約由英鎊37.5萬起，折合港幣約393萬。

Sterling Place坐落西倫敦傳統富人區，環境清幽、社區成熟安全，為倫敦熱門亞裔聚居地段。項目坐擁三軌交通優勢，最快半小時直達倫敦核心樞紐Waterloo站，往返機場便捷高效。

項目設計保留歷史廠區特色，高檔用材彰顯低調奢華。

面積565至1297方呎

Sterling Place設有Brookside Apartments，合共提供91伙，以及Wilkinson Apartments，提供76伙，單位面積介乎565至1297方呎，涵蓋1房、2房及Penthousese 3房戶型，是次來港銷售的單位，主打1至2房及少量3房戶型，項目售價約由英鎊37.5萬起，折合港幣約393萬。

項目設有會所設施，包括住戶健身室、瑜伽室等，項目亦設有全天候CCTV系統，保障住戶安全，而停車場設有電動車充電器，喜歡以單車代步的住戶，亦有單車停泊空間，此外，項目亦設有公共景觀花園，可供住戶舒展身心。

區域教育資源相當豐富，覆蓋多間高評級名校，周邊英倫風情商業街、高端生活配套齊全，從項目可步行至Tesco超市，提供生活所需。項目更鄰近皇家公園與高爾夫球場，契合追求品質與平衡的家庭客群。發展商委託中原地產（海外）在港展銷。

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