馬來西亞新盤提供262伙 售價395萬起

馬來西亞為港人旅遊的熱門東南亞國家，亦有不少港人於當地置業，最新來港推售位於檳城全新海景豪宅項目Lightwater Residences，售價約為馬幣200餘萬起，折合港幣約395萬。

Lightwater Residences佔地約2.87英畝，為檳城最核心發展地帶的城市級綜合體The Light City總體規劃的一部分，The Light City由怡保工程集團（IJM Corporation Berhad）和鵬瑞利（Perennial Holdings）聯合發展，此海濱豪華住宅項目毗鄰檳城大橋，坐擁無敵海景及周邊設施的便利性。

坐擁無敵海景

項目由2座34層高的住宅大樓組成，合共262伙，設有2房連書房、3房及3房連書房戶型，面積1152至1690方呎，項目來港推售，售價由馬幣200餘萬起，折合港幣約395萬，每戶可配2至4個車位，買家並可享有永久產權，項目預計2029年第1季落成。

單位面積均逾千方呎，每戶設私人升降機大堂、儲物室及落地窗，大部分單位都擁有壯闊海景。住戶專屬設施分布於兩個樓層，6樓的景觀花園，設有健身房、室內兒童遊樂場、瑜伽室、廚房和康體室等；至於25樓的天空露台，則提供私人天空別墅。

項目以可持續發展與環保設計理念，已獲得GreenRE金獎認證，其環保特色包括雨水收集系統、自動灌溉系統、無障礙設計等。

在交通配套上，連接未來輕鐵（LRT）站，縮短往檳城各地的時間。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。