日本經營管理簽證迎寒冬 嚴打「假創業、真移民」 拆解港人被拒5大伏位 ︳張明珠

近年日圓低迷，大批香港人透過經營管理簽證移居日本，但2025年10月日本出入國在留管理廳（入管局）對外國人簽證實施了重大省令修訂，主要目的是加強對「假創業、真移民」的審查 。隨着審查標準全面收緊，不僅首次申請門檻大幅提高，續簽難度更是直線上升，連便利店行業外勞工作簽證審批也同步加嚴。

過去「租個辦公室、開空殼公司就能拿簽證」的模式已徹底失效，審查收緊後簽證申請量暴跌九成以上，就連在日本已經營印度咖喱店逾18年的印度人店主亦兩度被拒簽最終離境。筆者於日本所見，大量港人續簽被拒，將拆解續簽被拒的5大核心伏位，以及直接可執行的應對建議。

伏位一：空殼經營 無實質業務痕跡

當前入管局嚴查「業務真實性」，只租辦公室、無辦公設備、無水電網費單據、無真實交易合約與銀行流水賬，一律會被認定為空殼公司。2026年審查常要求提供辦公室實景照片、突擊核實公司聯絡電話，無實際經營行為，續簽直接駁回。

伏位二：連續虧損 營收不達標

創業首年虧損尚可接受，連續兩年虧損就會被重點審查，第三年仍虧損、資產小於負債，會直接認定無經營資格。今次規則最大變化，就是取消了以往「低營收、虧損也可續簽」的寬鬆標準，筆者接觸的業內人士明確表示，若一家三口申請簽證，公司年營收至少需達30萬港元，同時新規將公司註冊資本金門檻提升至3,000萬日圓，經營實力不足者或被直接淘汰。

伏位三：薪酬過低 難證明生活來源

很多港人為節省成本、美化賬面，把自身董事月薪設置在10萬日圓（約5,000港元）左右，這是續簽高危陷阱。入管局會直接質疑收入無法覆蓋日本日常開支，懷疑存在非法收入。建議董事月薪不低於25至30萬日圓（約1.2萬至1.5萬港元），既能證明公司經營穩定，也能匹配家庭最低營收要求，形成完整證據鏈。

伏位四：稅務及社保違規零容忍

2026年入管局對稅務、社保實行零容忍政策，無論公司規模大小，只要是經營管理簽證對應的日本法人，必須強制加入健康保險、厚生年金，按時繳納法人稅與住民稅。任何欠繳、遲繳、漏繳記錄，續簽直接不予許可。

伏位五：長期不在日本 無合格本地雇員

新規明確要求經營公司必須聘請1名以上全職合格員工，只限日本人、永住者等特定身份，外國勞工不計入。同時簽證核心要求是「在日實際經營管理」，每年在日停留需滿180天以上，長期居港遙控管理、無本地負責人員，直接認定不符合簽證資格。

目前日本全線收緊外國人簽證審查，便利店行業已因外勞簽證加嚴出現人力危機，有業者向筆者透露已聯名向日本政府陳情放寬標準，足見當前審查尺度已無僥倖空間。

最後提醒所有港人，經營管理簽證從來不是「買居留」的渠道，日本當局只歡迎真正落地經商、創造價值的申請者。簽證到期前半年，務必聯合專業稅理士、行政書士梳理財務、合規與雇傭情況，合法穩健經營，才能順利渡過續簽寒冬。

張明珠

Sakura Japan & Global行政總裁

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