Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬來西亞新盤入場價129萬 設有開放式至3房間隔

海外置業
更新時間：10:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-23 HKT

馬來西亞近年吸引不少港人於當地置業，用作度假或投資之用，當地最新來港推售位於馬六甲地標式綜合發展項目Asteria Melaka，售價由馬幣約66萬起，折合港幣約129萬。

由AXTERIA GROUP BERHAD發展的Asteria Melaka，坐落於馬六甲核心地段Kota Laksamana區，包含一座16層高酒店、兩座分別39及44層高的住宅大樓、4層商業樓面和2層零售空間，其中樓高39層的住宅大樓，項目早前推售，全數單位已告售罄，現推出樓層44層高住宅大樓，部分提供306個單位，設有開放式至3房間隔，面積由592至1152方呎，間隔多元。

會所設施多元

馬來西亞近期調整的「第二家園」（MM2H）計劃，降低定期存款門檻和放寬海外收入要求，使更多香港中產階級能夠獲得長居簽證，不少港人於當地購入單位。Asteria Melaka單位售價約為馬幣66萬，折合港幣約129萬，入場門檻低，發展商亦為買家提供全套家具配套的服務。

項目規模不少，並提供會所設施，設施包羅萬有，例如健身房、瑜伽館、遊戲室、泳池、烤肉區、兒童遊樂場及多功能室等。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
22小時前
陳慧琳奶奶劉沈靜月初離世今設靈 兒子劉建浩、兩名孫仔一身素服送別丨獨家
陳慧琳奶奶劉沈靜月初離世今設靈 兒子劉建浩、兩名孫仔一身素服送別丨獨家
影視圈
13小時前
黎家盈（左）成為香港首名太空人，周日晚乘坐神舟二十三號升空。央視
00:44
神舟二十三號︱明晚23時08分發射 朱楊柱、張志遠、黎家盈升空
即時中國
1小時前
《21世紀大君夫人》惹歷史爭議 電視台宣布刪除邊佑錫登基畫面 韓國知名講師崔泰星向IU致歉
《21世紀大君夫人》惹歷史爭議 電視台宣布刪除邊佑錫登基畫面 韓國知名講師崔泰星向IU致歉
影視圈
13小時前
港產太空人黎家盈料隨神舟二十三奔星海 一文看清中國歷代女太空人
即時中國
11小時前
機組人員送院治理。黎志偉攝
國泰澳洲抵港客機疑遇氣流 至少8名乘客及機組人員受傷
突發
2小時前
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測
影視圈
14小時前
長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女｜Juicy叮
長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
影視圈
22小時前
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
生活百科
21小時前