澳洲黃金海岸樓市變「金礦」 轉手勝率高達99.5% 分析師：業主無懼加息潮

澳洲央行在5月議息會議上決定加息0.25厘至4.35厘，已是連續第3次加息；不過，據外媒報道，澳洲房地產市場仍展現強大韌性，其中昆士蘭州黃金海岸（Gold Coast）表現更是一枝獨秀，擊敗一眾首府城市，成為澳洲房地產「轉售獲利之都」。最新數據顯示，當地業主過去一年轉手物業，合共套利53.1億澳元（約295億港元），且高達99.5%賣家均能獲利離場。

大幅拋離其他熱門地區

根據澳洲房地產網站realestate.com.au數據顯示，截至今年4月的過去12個月內，黃金海岸二手市場交投熾熱，其二手成交總利潤大幅拋離其他熱門地區，而由悉尼延伸至北悉尼及霍恩斯比的傳統「藍籌地帶」獲利總額為40.5億澳元，同屬昆州的陽光海岸則以33.8億澳元緊隨其後。

獲利中位數達55萬澳元

數據進一步揭示，黃金海岸物業具極高投資勝率。過去一年，該區高達99.5%二手成交均錄得帳面獲利，業主轉手獲利的中位數達55萬澳元（約307萬港元），當地物業被譽為名副其實的「金礦」。

面對持續高企的按揭利率，不少準買家或擔憂市場會出現拋售潮。REA集團高級經濟分析師Megan Lieu則指，財富的大幅累積，使該區的房地產市場免受利率上升的衝擊。Lieu表示，「對曾多次轉手的物業進行分析後發現，業主在過去一年中獲得極為可觀的資本利潤。」業主並未因供樓負擔加重而面臨危機，大多數業主目前均持有豐厚的正資產，這成為至關重要的財務緩衝。

她續稱，「業主有足夠空間採取應對措施，例如縮減日常開支、重新敘造按揭，或動用儲蓄抵消增加的供款成本。由於大部分業主財務狀況穩健，預計市場上被迫斷供拍賣的銀主盤數量將維持在極低水平」。

翻新物業漲幅最驚人

報道還指，翻看近期成交個案，成交價格漲幅最驚人的往往是購入後曾進行翻新的物業。例如，位於Tallebudgera Valley的一幢翻新的莊園別墅，近期以240萬澳元易手，原業主於2023年僅以163萬澳元購入，三年帳面大賺近100萬澳元或47%；Burleigh Waters一間主打「即買即住」的四房家庭大屋，購入價193.5萬澳元，持貨不到3年轉手，原業主亦獲利36.5萬澳元。

此外，一幢位於Paradise Point、具備重建潛力的三房物業以168萬澳元成交，該長情業主早於1988年以13萬澳元買入，持貨38年，資產價值翻升近12倍。

昆州包辦全澳7大高獲利區

另一方面，雖然悉尼北部海灘在「個人獲利中位數」以81萬澳元位列全澳榜首，但黃金海岸所在的昆士蘭州在「獲利穩定性」上更勝一籌，在全澳「物業獲利中位數」排名前十的地區中，全數由昆士蘭州及新南威爾士州包辦。在全澳轉售獲利比例最高的前十個地區中，昆州的城市佔據7席，當中布里斯班北部及摩頓灣南部，更錄得99.9%二手買賣皆獲利的紀錄。

相關文章：夫婦棄住千萬豪華大宅 700萬購殘舊三房戶博入名校網 慳私校學費兼博升值

相關文章：「百年監獄」變超級豪宅放售 刻意保留囚室鐵門 全屋鋪智能地暖不再冷冰冰

相關文章：女業主物業險遭無辜強拍 竟因與清盤男「撞名」 還需自費聘律師證身份

相關文章：兩孩之母平價買無敵海景盤 背後隱藏可怕危機 「土地一直向下傾斜」

相關文章：業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

相關文章：夫婦買地建屋退休竟然「起錯地」 漫長法律爭拗後 需付55萬搬遷及還原

相關文章：15位豪宅業主顛覆收樓模式 自組巨無霸地皮向發展商招手 意向價高逾7億

相關文章：買彩票贏近2500萬元海景豪宅 幸運夫婦住半年「嫌太大」 決定放售套現換樓

相關文章：夫婦買地自建Dream House慳百萬 靠組合屋技術5周砌好結構 「說明書非常詳盡」

相關文章：澳洲小鎮獨立屋驚現「白菜價」 最平僅500港元成交 惟買家須滿足一條件