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澳洲驚現「港式劏房」叫租逼近正常單位 浴室一設計惹熱議

海外置業
更新時間：14:56 2026-03-19 HKT
發佈時間：14:56 2026-03-19 HKT

香港居住環境狹小，不少市民對租金高昂的劏房或許已見怪不怪。不過，向來以居住空間寬敞見稱的澳洲，近日竟出現一個設計極為奇特的開放式單位，不但浴室中的馬桶與企缸「二合一」，更開出不合理租金，隨即在網上引發熱議。

開放式戶設備簡陋

有網民在討論區Reddit上載該開放式單位的照片，從相片可見，房內僅僅配備一個簡陋的開放式廚房、一張雙人床（Queen-size）以及一張書枱。單位內設有浴室，但馬桶和洗手盆直接安裝在企缸範圍內。除設計不合理之外，令網民震驚的是，這個位於獨立屋後園、被形容為「小棚屋」的狹小單位，叫租竟高達每周480澳元（約2,674港元），若整月租住即10,696港元。

資料顯示，該單位坐落於南澳弗林德斯醫療中心（Flinders Medical Centre）及弗林德斯大學（Flinders University）對面。

業主被狠批「趁火打劫」

根據當地地產數據機構PropTrack最新資料，阿德萊德（Adelaide）正常分層單位的租金中位數為每周540澳元（約3,008港元），而獨立屋則為每周630澳元（約3,510港元）。因此，即使該單位租金已包含傢俬、Wi-Fi、水電煤等雜費，但依然令人難以接受。留言區中有住戶分享了在海外或澳洲其他州居住類似單位的經驗，但大部分留言都與發帖人一樣感到震驚。有人直斥該單位「令人抑鬱」、「完全是個笑話」，更有人堅稱這種出租手法「絕對應該被列為非法」。更有網民留言指出，「我認為業主是在趁火打劫，利用那些受夠了市區宿舍共用設施的國際留學生。因為單位靠近校園，估計還是會有人為了返學方便而無奈承租。」另一人則質疑，「這肯定是違法的吧，難道不能舉報嗎？」

南澳房地產協會：叫租明顯被抬高

南澳房地產協會（REISA）行政總裁Andrea Heading直言，「這個單位叫租似乎被嚴重抬高。」她解釋，當地在2023年修改規劃法規，允許俗稱「祖母屋」（Granny Flats，即主屋附屬的獨立小單位）在南澳出租。不過，政策初衷是為增加市場租盤供應，但前提是這些獨立小單位必須具備獨立出租住宅的正常功能。

Heading又稱，這類附屬小單位若要對外招租，必須符合最低房屋及安全標準。她表示，在阿德萊德目前緊絀的租賃市場下，部分租客或會「飢不擇食」，但她強烈呼籲有意租用這類附屬小單位的租客必須保持警惕。

她建議，租客首先要確保單位功能符合最低標準，並對比同區其他租盤的租金。除此之外，她亦建議租客必須確保簽訂一份符合《住宅租賃法》的租約，這樣才能獲得法例下的所有保障。

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