英國新盤入門價304萬 涉148伙 涵蓋開放式至3房

英國每年均有不少全新住宅項目推售，當中不少更以香港為主要外銷地區，最新來港推售的項目則有The Exchange Watford，項目入場價約由英鎊29萬起，折合港幣約304萬。

由英國知名開發商Berkeley Group發展，位於Watford的市中心核心位置的The Exchange Watford，項目分期發展，屬樓花項目的Dart House，提供148伙，提供開放式、1房至3房間隔，開放式單位售價約由英鎊29.1萬起，即約港幣304萬、1房售價約32.4萬起，約港幣339萬；2房售價則由英鎊約39.5萬起，約港幣413萬；至於3房售價則約由英鎊62.5萬起，折合港幣約654萬。項目預計2027年第4季至2028年第1季交樓。

已屬現樓的Union Court尚餘少量2房單位可售，面積約699至854方呎，最低售價由約39.8萬起，折合港幣416萬。

The Exchange Watford着眼於平衡生活（Work-life balance）的設計，除一貫豐富的住戶設施如健身房、24小時禮賓服務外，當中亦附加八大園林景觀花園。

交通方面，項目距離Watford Junction火車站約4分鐘步程。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。