Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國新盤入門價304萬 涉148伙 涵蓋開放式至3房

海外置業
更新時間：07:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-08 HKT

英國每年均有不少全新住宅項目推售，當中不少更以香港為主要外銷地區，最新來港推售的項目則有The Exchange Watford，項目入場價約由英鎊29萬起，折合港幣約304萬。

由英國知名開發商Berkeley Group發展，位於Watford的市中心核心位置的The Exchange Watford，項目分期發展，屬樓花項目的Dart House，提供148伙，提供開放式、1房至3房間隔，開放式單位售價約由英鎊29.1萬起，即約港幣304萬、1房售價約32.4萬起，約港幣339萬；2房售價則由英鎊約39.5萬起，約港幣413萬；至於3房售價則約由英鎊62.5萬起，折合港幣約654萬。項目預計2027年第4季至2028年第1季交樓。

已屬現樓的Union Court尚餘少量2房單位可售，面積約699至854方呎，最低售價由約39.8萬起，折合港幣416萬。

The Exchange Watford着眼於平衡生活（Work-life balance）的設計，除一貫豐富的住戶設施如健身房、24小時禮賓服務外，當中亦附加八大園林景觀花園。

交通方面，項目距離Watford Junction火車站約4分鐘步程。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
15小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜伊朗拒絕無條件投降 特朗普：伊朗今將遭猛烈重擊｜持續更新
即時國際
11小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
14小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
18小時前
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
18小時前
何超雲晒「男友視角」惹火靚相 性感比堅尼展示澎湃身材 放狗曝光新歡真身
何超雲晒「男友視角」惹火靚相 性感比堅尼展示澎湃身材 放狗曝光新歡真身
影視圈
13小時前
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
10小時前
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
影視圈
10小時前
本地時裝店HISSO突然宣布全線結業！開業15年 清貨減價1折起 網民不捨︰好鐘意你哋啲衫
本地時裝店HISSO突然宣布全線結業！開業15年 清貨減價1折起 網民不捨︰好鐘意你哋啲衫
時尚購物
14小時前
01:01
包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城
突發
14小時前