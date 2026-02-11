Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杭州樓盤3年前「買樓送金」 金價狂飆近1.5倍 彌補樓價跌幅 業主倒賺24萬

更新時間：16:01 2026-02-11 HKT
發佈時間：16:01 2026-02-11 HKT

內地樓市近年持續調整，發展商為增加銷量，送車位或裝修已是常態。杭州一個新盤在三年前推出送黃金奇招，竟在今日成為業主對抗資產貶值的「神操作」。內媒報道，隨著國際金價狂飆，當年獲贈黃金的業主意外「對沖」樓價跌幅，資產總值不跌反升。

買樓送1公斤黃金 變相打82折

回顧2023年6月，杭州臨安區樓盤「華發．薈天府」推出震撼市場的「買房送黃金」活動。據當時報道，買家只需購入相應單位並付清款項，即可獲贈黃金，例如購入89平方米單位送850克黃金，至於100平方米以上單位送1,000克。

杭州樓盤以送黃金促銷。
杭州樓盤以送黃金促銷。

以該樓盤119平米戶型、總價最高250萬元（人民幣，下同）的單位為例，業主可獲贈1,000克黃金。按當時金價每克約450元計算，買家最多可得到價值45萬的黃金，變相樓價打82折。雖然該活動因關注度過高在數日後被叫停，但部分參與的買家仍成功領取黃金。

隨後幾年，受地緣政治局勢緊張影響，避險情緒推動金價暴漲。截至昨日（10日），國際金價已攀升至每克約1,115元，升幅達147%。這意味著業主當年獲贈的1,000克黃金，市值已由45萬元暴漲至約111萬元，帳面大賺66.5萬元。

相比之下，該屋苑所在的臨安樓市卻經歷寒冬。區內樓價已由3年前每平方米2.2萬元，下跌至目前的1.47萬元，跌幅顯著。若以目前市價推算，當年以250萬元購入單位的業主，物業帳面估計貶值約87萬元。

杭州樓盤以送黃金促銷。
杭州樓盤以送黃金促銷。

不過，業主手持的黃金現值高達111萬元。拉上補下後，黃金的升幅不但完全填補了樓價的跌幅，業主的資產總值甚至比當初買入價「倒賺」約24萬元。面對這份意外之財，有當年購入單位的業主不禁感嘆，當時純粹是衝著折扣買樓，「現在樓價確是跌了，但黃金漲瘋了，這算不算瞎貓碰上死耗子（意指亂打亂撞卻幸運成功）？」

延伸閱讀：花都廣場96年「買樓送黃金」

香港方面，《一手住宅物業銷售條例》於2013年生效前，在1995至96年間開售的粉嶺花都廣場，發展商曾以「買樓送黃金」招徠，獎品達228両千足金，當年市值約80萬。

花都廣場售樓書。網上圖片
花都廣場售樓書。網上圖片

由恒基及華懋合作發展的粉嶺花都廣場，前身是田心臨時房屋區，發展商在90年代購得地皮，發展為10幢樓高36層住宅及大型商場，提供2710伙，首批單位95年底開售，一手購入價普遍每方呎約2400元，當時面積約510方呎的3房單位，售價約150萬，呎價約2940元。370方呎的2房，售價約97萬，呎價2620元。　　

花都廣場售樓書。網上圖片
花都廣場售樓書。網上圖片

及後發展商為促銷，在1996年新春期間，就以「花都置業送大禮、黃金巨獎迎新歲」為噱頭大搞抽獎，頭獎買家可獲千足黃金228両、二獎及三獎分別獲108及38両，亦「幸運獎」16名，各獲8両金，「真正體現黃金置業機會」，當時一両金約值3500元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

