Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西DorSi李澄幸合著北上生活指南 商住混合公寓閒雜人較多 移居大灣區要先考慮「落腳點」

海外置業
更新時間：06:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-28 HKT

YouTuber兼「北上KOL 」西DorSi發現，近兩年越來越多人詢問北上居住的事，早前他與大學同學、認可財務策劃師李澄幸合著《宜居北上》，冀成港人在內地的生活指南。

李澄幸2014年第一次嘗試創業，曾在廣州招聘IT團隊並在當地生活過一段時間，他希望能夠透過此書分享自身在內地的生活經歷，協助有意北上的港人更快熟悉當地環境，順利融入大灣區生活。

相關文章：打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬

不能享「個人入息課稅」

他指，北上長住的港人仍以退休人士為主，主要出於財務上考慮，因為以相同預算在內地居住或入住安老院可享受更佳生活質素。至於中產人士，不少對北上居住的生活質素、醫療、社交生活圈子等仍較觀望，尤其在稅務問題上有較大疑慮，特別是港人北上居住並不能選用「個人入息課稅」，「香港有樓收租，到內地住可能要交多些稅」。

「北上KOL」西DorSi（左）及理財專家李澄幸。 汪旭峰 攝
「北上KOL」西DorSi（左）及理財專家李澄幸。 汪旭峰 攝

個人入息課稅屬稅務寬減安排，擁有出租物業賺取租金的業主，可申索薪俸稅下的扣除項目，並按薪俸稅的累進稅率計算稅款，從而減低稅款。財庫局去年4月回覆立法會議員提問時明確表示，選擇個人入息課稅的人士，其中一個條件是必須「通常居住於香港」或屬「臨時居民」。

退休留意深圳以外城市

若決心北上移居，第一步自然是考慮「落腳點」，西DorSi建議港人先了解不同城市及區份，找出心水區域，其次才在區內找合適樓盤，他並提醒商住混合的公寓較麻煩，因閒雜人等較多。西DorSi透露，自己在深圳北站附近租樓住，因接近高鐵站方便他往返香港及到其他城市拍攝，另外深圳北站周邊亦是一個新發展區，配套不俗。

就退休而言，他坦言深圳物價較貴，不妨留意大灣區內其他城市，例如視乎個人需求考慮廣府文化較濃的珠海，或客家文化較深厚的惠州，各有優點。他又舉例指，有50多歲朋友在較偏遠的肇慶買樓及規劃退休，原因之一是他喜愛肇慶附近有較多高山，方便行山。

相關文章：90後港女移居珠海追求慢生活 170萬購千呎單位 代理推薦兩區新盤 3房月租僅$3000

相關文章：大灣區「5+2雙居」越趨升溫 惠州變港人躺平聖地 一個海景新盤月租僅千元

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
17小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
16小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
22小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
19小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
3小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
14小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
14小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
23小時前
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
商業創科
5小時前