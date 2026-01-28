Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西DorSi李澄幸合著北上生活指南 商住混合公寓閒雜人較多

西DorSi發現，近兩年越來越多人詢問北上居住的事，早前他與大學同學、認可財務策劃師李澄幸合著《宜居北上》，冀成港人在內地的生活指南。

李澄幸2014年第一次嘗試創業，曾在廣州招聘IT團隊並在當地生活過一段時間，他希望能夠透過此書分享自身在內地的生活經歷，協助有意北上的港人更快熟悉當地環境，順利融入大灣區生活。

不能享「個人入息課稅」

他指，北上長住的港人仍以退休人士為主，主要出於財務上考慮，因為以相同預算在內地居住或入住安老院可享受更佳生活質素。至於中產人士，不少對北上居住的生活質素、醫療、社交生活圈子等仍較觀望，尤其在稅務問題上有較大疑慮，特別是港人北上居住並不能選用「個人入息課稅」，「香港有樓收租，到內地住可能要交多些稅」。

「北上KOL」西DorSi（左）及理財專家李澄幸。
「北上KOL」西DorSi（左）及理財專家李澄幸。 汪旭峰 攝

個人入息課稅屬稅務寬減安排，擁有出租物業賺取租金的業主，可申索薪俸稅下的扣除項目，並按薪俸稅的累進稅率計算稅款，從而減低稅款。財庫局去年4月回覆立法會議員提問時明確表示，選擇個人入息課稅的人士，其中一個條件是必須「通常居住於香港」或屬「臨時居民」。

退休留意深圳以外城市

若決心北上移居，第一步自然是考慮「落腳點」，西DorSi建議港人先了解不同城市及區份，找出心水區域，其次才在區內找合適樓盤，他並提醒商住混合的公寓較麻煩，因閒雜人等較多。西DorSi透露，自己在深圳北站附近租樓住，因接近高鐵站方便他往返香港及到其他城市拍攝，另外深圳北站周邊亦是一個新發展區，配套不俗。

就退休而言，他坦言深圳物價較貴，不妨留意大灣區內其他城市，例如視乎個人需求考慮廣府文化較濃的珠海，或客家文化較深厚的惠州，各有優點。他又舉例指，有50多歲朋友在較偏遠的肇慶買樓及規劃退休，原因之一是他喜愛肇慶附近有較多高山，方便行山。

