加拿大新盤提供245伙 入門價327萬

更新時間：08:00 2026-01-17 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-17 HKT

加拿大為不少港人移民的主要國家之一，當地亦有不少華人居住，包括加拿大第一城市多倫多，當地最新來港推售的住宅項目位於大學區旁的全新項目101 SPADINA，入場價約加幣58.7萬起，折合港幣約330萬。

多倫多為加拿大最繁榮的城市之一，亦是金融中心，當地近年有不少全新項目推售，亦有不少項目來港銷售，最新由多倫多房地產開發商Devron發展的101 Spadina來港銷售，項目樓高39層，提供245伙，面積介乎441至6250方呎，提供1房至3房戶型，另有Penthouses特色戶。

舉步到達Streetcar及地鐵

項目是次來港銷售，售價約由加幣58.7萬起，折合港幣約330萬，入場門檻不高，適合用作自住或投資收租，項目預計2030年落成入伙。

屬單幢式住宅的101 Spadina，規模不算很大，但亦設有12000方呎的會所設施，設施包括健身室，瑜伽室、桑拿室，共享工作及圖書室、兒童專區等。

項目鄰近PATH地下城入口，可步行到達唐人街，舉步到達Streetcar及地鐵，交通上有一定優勢，附近亦有多間五星級酒店，亦鄰近Bay St. 金融街。發展商委託康榮國際協助銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

