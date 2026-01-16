日本新盤來港推630萬入場 提供3及4房 面積1076呎起
更新時間：17:55 2026-01-16 HKT
發佈時間：17:55 2026-01-16 HKT
近年不少港人移民日本，由於當地住宅單位入場門檻低，吸引不少港人於當地投資住宅物業，除小型單位受歡迎，亦不乏豪宅項目，其中位於大阪獨立洋房別墅，售價亦只須約630餘萬。
位於大阪豪宅區豐中市的全新獨立洋房別墅項目PRESIDENCE HILLS，項目最新來港銷售，整個項目共提供19座獨立洋房，每座佔地1435至2184方呎，洋房面積約由1076至1130方呎，提供3房及4房間隔。
均設有花園連雙車位
是次來港限量發售洋房別墅，買家可享有永久業權，每座獨立屋均設有花園及連同2個車位，售價約630萬，雖然售價較大阪不少僅需數十萬的小型單位為高，但亦相等於本港一般新盤2房單位售價，即可擁有全幢式獨立洋房。
每座洋房的設計外貌與香港可謂大不同，部分洋房呈尖頂式設計，甚有歐洲獨立洋房的風味，亦有現代豪宅風格的設計，適合不同買家。
是次精選多間獨立洋房別墅，其中位於9號屋，面積約1136.6方呎，為3房間隔，洋房2層高，1樓面積約617.1方呎，2樓面積約519.5方呎，洋房特點設有2個廚房，並設有步入式衣帽間及香港住宅少有提供，專門放置鞋類的鞋間。
鄰近設大型百貨
另位於14號屋，洋房面積約1078方呎，1樓面積約608方呎；2樓面積約470方呎，為3房間隔，同樣設有衣帽間及鞋間，並有2個廚房；最後的精選單位12號屋，面積約1127方呎，為4房設計，1樓面積約637方呎；2樓面積約490方呎。
項目雖然位處豪宅區，但步行只須約7分鐘便可到達單軌列車線的SHOJI STATION，單軌列車可轉乘前往新大阪站，只須約16分鐘，往梅田亦只需約20分鐘。
另外，周邊生活配套亦充裕，乘車往阪急百貨及SENRITO YOMURI PLAZE只需20分鐘內。發展商委託FMI至匯投資協助銷售。
