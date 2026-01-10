日本新盤主攻1房164萬入場 面積304呎 戶戶設露台

港人熱愛旅遊日本，近年亦有不少港人移居日本，對當地物業亦有一定需求，最新來港推售位於大阪的The Peak Chiyozaki Waterfront，售價由3300萬日圓，折合港幣約164萬。

由FMI JAPAN株式會社發展，位於大阪市大正區三軒家東2丁目的The Peak Chiyozaki Waterfront，項目提供28個住宅單位，單位面積清一色為269方呎，為1房1廳設計，每戶均設有露台，面積介乎35至40方呎，連同露台面積約304至309方呎。

發展商率先推出16伙發售，其中售價最平，位於1樓2伙單位，連同露台面積約309方呎，售價約為3300萬日圓，折合港幣約164萬；頂層設有2伙Penthouse，連露台面積同為309方呎。入場門檻低，適合購入旅行度假時居住，亦可用作長線收租用途，當地租金回報較香港高，適合資金不太充裕的投資人士。

項目預計2027年第1季落成及交樓，樓花期約12個月。

料2027年首季落成

大正區位於大阪西側，鄰近兩條河道，項目其中最大賣點，為4樓以上單位可享有河景，並屬於永久河景，甚具特色，閒時可在河道兩岸緩步跑或散步，相當寫意。

步行約6分鐘到大正站

項目擁有鐵路優勢，只需步行約6至7分鐘，便可到達大正站，與長堀鶴見綠地線及大阪環狀線無縫銜接，如從大正站經長堀鶴見綠地線前往心齋橋，只須約7分鐘；經大阪環狀線到天王寺站及大阪站約5分及12分鐘，往環球影城亦只需約19分鐘，與大阪巨蛋僅數分鐘步程。此外，往關西國際機場亦只需約60分鐘，交通十分方便。

項目附近亦有不少食肆，各式各樣的日本料理店隨處可見，當中更有不少特色小店，可供選擇種類繁多。項目由FMI至匯投資負責銷售。