Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國新盤入門價574萬 專享32英畝公園景致

海外置業
更新時間：06:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-20 HKT

英國當地近年推出不少全新住宅項目發售，最新位於倫敦Wandsworth Common來港推售，售價約由英鎊55萬起，折合港幣574萬。

由英國知名發展商London Square精心打造，位於倫敦SW17地區的住宅項目Wandsworth Common，項目提供145個單位，設分層及獨立屋，分層單位涵蓋1至3房，面積621至1239方呎；獨立屋提供4至5房間隔，面積1636至2476呎，現時分層售價由英鎊55萬起，折合港幣約574萬；獨立屋售價則由148萬英鎊起，折合港幣約1547萬。

擁32英畝公園景致

項目最大亮點為住戶可專享佔地32英畝的Wandsworth Common公園景致，將奢適生活與自然綠意融合，集優越地理位置、自然景觀與現代生活於一身，適合追求品質生活的買家。

住宅項目Wandsworth Common，項目提供145個單位，設分層及獨立屋。
住宅項目Wandsworth Common，項目提供145個單位，設分層及獨立屋。

周邊生活配套豐富，項目鄰近Waitrose、Sainsbury's等超市，亦有多家咖啡廳、餐廳及獨立商店。區內更匯聚多所OFSTED評級優良的中小學，包括Brandlehow School及Earnshaw College。

交通上亦有一定優勢，從項目步行僅15分鐘，即可抵達Southern線Wandsworth Common火車站，快速連接倫敦核心區域；約17分鐘可達Clapham Junction。搭乘鐵路至希斯路機場也僅約40分鐘。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
台北狂徒襲捷運雙站，丟煙霧彈、隨機斬人。 中時
01:10
台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男子張文丟煙霧彈斬死3人 遭警包圍墮樓輕生
即時中國
12小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
13小時前
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
飲食
13小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
12小時前
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影視圈
9小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
14小時前
九龍灣MegaBox大翻新！地下設Outlet專區增20+品牌 服飾/運動鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON進駐！
九龍灣MegaBox大翻新！地下設Outlet專區增20+品牌 服飾/運動鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON進駐！
時尚購物
19小時前
42歲前港姐變精明人妻一家六口外遊只花2萬！激罕三點式騷Fit爆身材 回流加國轉行做地產
42歲前港姐變精明人妻一家六口外遊只花2萬！激罕三點式騷Fit爆身材 回流加國轉行做地產
影視圈
13小時前
《中3》李金凱大量童年照曝光！慶生搞喊全場 肥媽極心痛：由佢有手睇到佢冇手，啲眼淚…
《中3》李金凱大量童年照曝光！慶生搞喊全場 肥媽極心痛：由佢有手睇到佢冇手，啲眼淚…
影視圈
18小時前
73歲名醫無三高堅持診症 最愛吃2種菜通血管 公開3大長壽習慣
73歲名醫無三高堅持診症 公開3大養生習慣 最愛吃2種菜通血管
保健養生
19小時前