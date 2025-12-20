英國新盤入門價574萬 專享32英畝公園景致

英國當地近年推出不少全新住宅項目發售，最新位於倫敦Wandsworth Common來港推售，售價約由英鎊55萬起，折合港幣574萬。

由英國知名發展商London Square精心打造，位於倫敦SW17地區的住宅項目Wandsworth Common，項目提供145個單位，設分層及獨立屋，分層單位涵蓋1至3房，面積621至1239方呎；獨立屋提供4至5房間隔，面積1636至2476呎，現時分層售價由英鎊55萬起，折合港幣約574萬；獨立屋售價則由148萬英鎊起，折合港幣約1547萬。

擁32英畝公園景致

項目最大亮點為住戶可專享佔地32英畝的Wandsworth Common公園景致，將奢適生活與自然綠意融合，集優越地理位置、自然景觀與現代生活於一身，適合追求品質生活的買家。

住宅項目Wandsworth Common，項目提供145個單位，設分層及獨立屋。

周邊生活配套豐富，項目鄰近Waitrose、Sainsbury's等超市，亦有多家咖啡廳、餐廳及獨立商店。區內更匯聚多所OFSTED評級優良的中小學，包括Brandlehow School及Earnshaw College。

交通上亦有一定優勢，從項目步行僅15分鐘，即可抵達Southern線Wandsworth Common火車站，快速連接倫敦核心區域；約17分鐘可達Clapham Junction。搭乘鐵路至希斯路機場也僅約40分鐘。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。