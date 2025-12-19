Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪新盤門檻低230萬入場 提供1房及2房面積269呎起

海外置業
更新時間：13:56 2025-12-19 HKT
發佈時間：13:56 2025-12-19 HKT

日本為港人經常旅遊的亞洲國家之一，近年吸引不少港人移居當地，由於當地住宅項目入場門檻低，不少港人喜歡購置物業作投資用途，最新來港推售位於大阪新盤The Peak Tsutenkaku Elite，售價約由港幣230萬起。

由FMI Investment Japan株式會社發展，位於大阪市浪速區惠美須東1丁目1-222的全新住宅項目The Peak Tsutenkaku Elite，屬單幢式項目，提供44個住宅單位及1間商店，其2至9樓每層設有5個單位，頂層10樓則設有4伙，提供1房及2房單位，其中1房單位面積25.04 至29.5方米，即約269至318方呎，2房單位面積約43.12方米，即約464方呎，項目預計2025年1月落成入伙，已屬現樓項目。

The Peak Tsutenkaku Elite來港銷售，售價由港幣約185萬起。
The Peak Tsutenkaku Elite來港銷售，售價由港幣約185萬起。

買家可享永久業權

日圓近年維持在5算水平，無論旅遊或置業亦有一定吸引力，項目來港銷售，售價由230萬起，買家可享永久業權。大阪剛舉行世博會，日本首個賭場亦設於大阪，預計2030年落成，提升大阪樓價潛力。管理公司亦提供一站式民宿出租管理，透過全球不同旅遊平台放租，預計租金回報約6厘。

34分鐘到機場

項目位於市中心，同時擁有鐵路優勢，擁有2站之利，從項目步行至惠美須町駅及動物園前駅只須約2分鐘及19分鐘。從動物園前駅乘車往大阪旅遊地點心齋橋只須6分鐘、往難波只須約4分鐘、往梅田亦僅約14分鐘，而往關西國際機場亦只須34分鐘，交通非常便利。

項目周邊有各式店舖，而往心齋橋更是著名購物地點，設有各類型店舖、食肆等，購物消費，甚至日常用品均可提供，生活所需亦一應俱全。此外，步行約5分鐘便可到達天王寺動物園、往阿倍野Harukas亦只須約19分鐘。發展商委託FMI至匯投資協助銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
01:54
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
6小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
6小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
18小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
5小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
22小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
20小時前
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
3小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT