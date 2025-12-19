大阪新盤門檻低230萬入場 提供1房及2房面積269呎起

日本為港人經常旅遊的亞洲國家之一，近年吸引不少港人移居當地，由於當地住宅項目入場門檻低，不少港人喜歡購置物業作投資用途，最新來港推售位於大阪新盤The Peak Tsutenkaku Elite，售價約由港幣230萬起。

由FMI Investment Japan株式會社發展，位於大阪市浪速區惠美須東1丁目1-222的全新住宅項目The Peak Tsutenkaku Elite，屬單幢式項目，提供44個住宅單位及1間商店，其2至9樓每層設有5個單位，頂層10樓則設有4伙，提供1房及2房單位，其中1房單位面積25.04 至29.5方米，即約269至318方呎，2房單位面積約43.12方米，即約464方呎，項目預計2025年1月落成入伙，已屬現樓項目。

The Peak Tsutenkaku Elite來港銷售，售價由港幣約185萬起。

買家可享永久業權

日圓近年維持在5算水平，無論旅遊或置業亦有一定吸引力，項目來港銷售，售價由230萬起，買家可享永久業權。大阪剛舉行世博會，日本首個賭場亦設於大阪，預計2030年落成，提升大阪樓價潛力。管理公司亦提供一站式民宿出租管理，透過全球不同旅遊平台放租，預計租金回報約6厘。

34分鐘到機場

項目位於市中心，同時擁有鐵路優勢，擁有2站之利，從項目步行至惠美須町駅及動物園前駅只須約2分鐘及19分鐘。從動物園前駅乘車往大阪旅遊地點心齋橋只須6分鐘、往難波只須約4分鐘、往梅田亦僅約14分鐘，而往關西國際機場亦只須34分鐘，交通非常便利。

項目周邊有各式店舖，而往心齋橋更是著名購物地點，設有各類型店舖、食肆等，購物消費，甚至日常用品均可提供，生活所需亦一應俱全。此外，步行約5分鐘便可到達天王寺動物園、往阿倍野Harukas亦只須約19分鐘。發展商委託FMI至匯投資協助銷售。