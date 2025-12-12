大阪新盤主攻1房287萬入場 戶戶設露台面積312呎

大阪為日本的第二大城市，更是港人主要旅遊的熱門地，近年不少房地產住宅項目推售，最新位於道頓崛的新盤The Peak Dotonbori Waterfront來港推售，售價由5800萬日圓起，折合港幣約287萬。

由FMI JAPAN株式會社發展，位於大阪中央區道頓崛的全新項目The Peak Dotonbori Waterfront，提供21個住宅單位，單位清一色為1房間隔，面積亦劃一為273方呎，戶戶亦設有露台，露台面積為39方呎，總面積為312方呎。

項目最大賣點位處道頓崛河畔，擁有永久河景。

The Peak Dotonbori Waterfront來港推售，售價約港幣約287萬。

設頂層Penthouse單位

其中位於1樓設有1伙；2樓至Penthouse每層設有2伙，每戶設計大致相同。單位設有浴室及洗手間，乾濕分離，再往內進便是卧室部分，設有開放式廚房，亦有足夠空間放置睡牀、飯桌、廚櫃等設施。

項目甫推出發售已取得不俗的銷情，現時售價最平為2樓2B室，約5800萬日圓，折合港幣約287萬；樓層較高單位有頂層Penthouse單位，售價由5900萬日圓至6250萬日圓不等，折合港幣由292萬至310萬不等，項目入場門檻不算高，可用作旅遊自住或作出租用途。

每戶擁永久河景

相信港人對道頓崛這個地方並不陌生，是文化、觀光及商業的集中地，The Peak Dotonbori Waterfront位於處於道頓崛河畔，亦是項目的最大賣點，每戶均可擁有永久河景，視野開揚無遮擋。

由於道頓崛區域的地皮開發逐漸飽和，臨河可發展的住宅地段已絕無僅有，此類型單位可謂「賣一間、少一間」。項目預計2026年8月底落成入伙，屬短樓花項目。

從項目步行約6分鐘便即可抵達大阪交通樞紐日本橋站，三線交匯，出行極為便利。

10分鐘步程範圍內涵蓋人氣景點與日常生活熱點，包括蟹道樂、Mega Donki、Doton Plaza等，附近亦有各類型商店，生活所需，一應俱全。項目由FMI至匯投資負責銷售。

The Peak Dotonbori Waterfront提供21伙1房戶。