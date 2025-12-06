馬來西亞新盤Asteria Melaka入門價95萬 坐落馬六甲核心地段

馬來西亞近年吸引不少港人於當地置業，用作度假或投資作用，當地最新來港推售位於馬六甲地標式綜合發展項目Asteria Melaka，售價由馬幣50.1萬起，折合港幣約95萬。

開放式至3房間隔

由AXTERIA GROUP BERHAD發展的Asteria Melaka，坐落於馬六甲核心地段Kota Laksamana區，包含一座16層高酒店、兩座分別39及44層高的住宅大樓、4層商業樓面和2層零售空間，其中樓高39層的住宅項目早前推售，全數單位已告售罄，現推出樓層44層高住宅大樓，部分提供306個單位，設有開放式至3房間隔，面積由592至1152方呎，間隔多元。

位於馬來西亞馬六甲的項目Asteria Melaka來港推售，入場價僅約95萬。

馬來西亞近期調整的「第二家園」（MM2H）計劃，降低定期存款門檻和放寬海外收入要求，使更多香港中產階級能夠獲得長居簽證。Asteria Melaka單位售價約為馬幣50.1萬，折合港幣約約95萬，入場價具吸引力，為減輕業主的裝修和打理負擔，項目並提供全套家具配套的服務。

項目規模不小，提供會所設施，包括健身房、瑜伽館、遊戲室、泳池、烤肉區、兒童遊樂場及多功能室，設施多不勝數。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。