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沃什據報多次與特朗普通話 打破近年慣例 討論伊朗戰爭和AI崛起等影響

宏觀經濟
更新時間：14:01 2026-08-06 HKT
發佈時間：14:01 2026-08-06 HKT

據《華爾街日報》引述消息報道，沃什（Kevin Warsh）就任聯儲局主席以來，已多次與美國總統特朗普通話，並形容這種保持直接溝通的做法打破了近年慣例。報道提到，特朗普就一系列問題徵求沃什意見，包括伊朗戰爭和AI迅速崛起對經濟影響，但目前還不清楚特朗普是否和沃什討論過貨幣政策。一位了解兩人通話情況的人則堅持說，自沃什提名獲得參議院確認以來，總統沒有提到利率話題。

特朗普經常繞過正式渠道

報道指出，美國總統與聯儲局主席偶爾會面並不罕見，但雙方的接觸通常更加正式，而且一般會提前安排，但特朗普卻經常繞過正式的溝通渠道，僅憑一部個人手機，與包含全球政要、商界高管及國會議員在內的龐大人脈保持直接聯絡。

報道更指，特朗普對聯儲局獨立性的抗拒與排斥超過近代任何一位總統。他在去年12月一個採訪中曾表示，希望聯儲局主席在設定利率時能與他商議，又指「我能提供明智的意見，應該聽聽我的意見」。不過，在不到6個月後舉行的沃什宣誓就職儀式上，特朗普卻表達了相反觀點，「我希望沃什保持完全獨立」，「不要看我的眼色，也不要看任何人的眼色」。

將沃什視為極具價值外部顧問

特朗普亦曾告訴他的政治盟友，將沃什視為一位極具價值的外部經濟顧問，與他看待前任聯儲局主席鮑威爾的態度形成鮮明對比。特朗普曾嘲諷鮑威爾「遲遲」不願降息，並在鮑威爾最終減息時指責降息幅度不夠。

不過，特朗普與沃什的關系可能會加劇外界對聯儲局獨立性的擔憂，其中參議院銀行委員會中的民主黨議員已多次向沃什施壓，要求其披露更多有關他與總統互動的信息。

美國白宮發言人Kush Desai在一份聲明中則表示，雖然總統作為美國公民享有憲法第一修正案賦予的權利，作為三軍統帥也有責任表達其對聯儲局的看法，但他亦多次重申了沃什主席及聯儲局的獨立性。
 

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