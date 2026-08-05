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華僑銀行上調香港今年GDP增長預測至3.8% 料消費及投資增強

宏觀經濟
更新時間：14:45 2026-08-05 HKT
發佈時間：14:45 2026-08-05 HKT

華僑銀行香港上調本港全年經濟增長預測0.4個百分點至3.8%，華僑銀行香港經濟師姜靜表示，第二季起淨出口對經濟的拖累明顯收窄，上半年補庫存活動亦有動力，料下半年消費及投資有望增強，同時認為美國不會加息，且油價將繼續下跌，因此溫和上調本港全年經濟增長預測。

樓價升幅或放緩 全年料升8.5%

她又指，受惠於負擔能力改善、租金回報超越按揭利率，本港住宅樓市進入上行周期，料全年樓價上升8.5%，但視乎利率走向及市場情緒，下半年樓價升幅有機會放緩，而租金升幅預測就上調至4.5%。利率方面，她預計，本港拆息（HIBOR）趨穩，年末一個月、三個月港元利率分別落在2.8%及2.95%。

短期遏「逢低沽日圓」投機心態

日圓方面，姜靜表示，本次美日聯合行動釋放官方不願日圓快速貶值的明確信號，短期扭轉市場「逢低沽日圓」投機心態，但干預本身難以改變基本面弱勢。她指出，日圓從逾160水平回升至155至156水平後已停滯，幅度和過往干預相似，並指目前看空日圓的倉位仍維持在高位。

姜靜認為，若要扭轉日圓弱勢，日本央行需要更明確的鷹派立場及增加對貨幣政策正常化的承諾，並指目前央行內部尚未顯現出快速或大幅加息的意願，亦需要如退休基金及日本債市等回流至日本市場。

港元仍可能觸及弱方兌換保證

港匯方面，她指出，港元近期在7.8420至7.8450區間波動，受派息季節臨近及美金走勢並未持續強勢影響，近期觸及7.85弱方兌換保證的可能性相對較低，但仍不排除全年有觸及弱方兌換保證的可能性。她又指，在政策持續托底下，人民幣維持溫和升值趨勢。

華僑銀行香港預期，本港全年進出口增長超過三成，在環球對人工智能相關電子產品及科技零部件需求帶動下，上半年商品出口及進口均大幅上升。該行駐新加坡環球金融市場部及集團研究主管及首席經濟學家Selena Ling表示，儘管美伊衝突持續，2026年上半年環球經濟表現仍優於預期，主要受惠於強勁的環球人工智能投資周期及利好的金融環境。
 

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